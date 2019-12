Futbal: Manchester United chce získať Maddisona z Leicestru

Hráč Newcastle United Ayoze Perez (vľavo) a hráč Leicestru City James Maddison. Foto: TASR Foto: TASR

Manchester 26. decembra (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United chce do svojich služieb získať stredopoliara Jamesa Maddisona z konkurenčného Leicester City.Podľa portálu dailystar.co.uk by maliponúknuť za dvadsaťtriročného anglického reprezentanta až 80 miliónov libier, prestup chcú zrealizovať budúci rok v lete.Maddison prišiel do Leicestru z Norwichu v roku 2018 za 20 miliónov libier a odvtedy odohral za "líšky" 58 duelov, v ktorých strelil 15 gólov a pridal desať asistencií. V prebiehajúcom ročníku pomohol klubu vyšplhať sa až na druhú priečku tabuľky Premier League a do semifinále Ligového pohára. S Leicestrom má kontrakt ešte na tri a pol roka.