Futbal-ME-kval.: Hamšík chce potešiť fanúšikov

Marek Hamšík, archívna snímka. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Baku 10. júna (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal rieši pred utorkovým zápasom E-skupiny kvalifikácie EURO 2020 proti Azerbajdžanu maximálne jeden otáznik v základnej zostave. Na predzápasovej tlačovej konferencii v tejto súvislosti naznačil, že môže prísť k zaujímavej zmene oproti zaužívanej schéme.Hapala mrzí absencia Miroslava Stocha, krídelník Slavie Praha dostal virózu a necestoval s mužstvom pre obavy z možnej nákazy spoluhráčov. S ambíciami jeho mužstva by to však nemalo zamávať.vyhlásil Hapal.Kapitán Marek Hamšík podčiarkol imperatív víťazstva hostí.uviedol hráč čínskeho Ta-lienu I-fang. Hamšík chce potešiť fanúšikov, ktorí precestovali 3000 km zo Slovenska a už deň pred zápasom sa v hlúčikoch schádzali v metropole Azerbajdžanu.prezradil Hamšík recept na 108. tím rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).Domáci stále čakajú na prvý bodový zápis, aj preto podľa 31-ročného špílmachra nečaká Slovákov jednoduchý zápas.Zo slovenského tímu si musia dávať pozor Denis Vavro, Juraj Kucka a práve Hamšík, ktorí majú na konte už dve žlté karty a ďalšia by im vystavila "stopku" na septembrový domáci šláger s Chorvátskom. Zápas Azerbajdžan - Slovensko, ktorý má v Bakcell Arene úvodný výkop o 18.00 SELČ, povedú škótski rozhodcovia na čele s hlavným Johnom Beatonom.