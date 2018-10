Futbal-ME21: Slováci prehrali so Severným Írskom

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Kvalifikácia ME 2019 futbalistov do 21 rokov - 2. skupina:



Severné Írsko - Slovensko 1:0 (0:0)



Gól: 62. Sykes. ČK: 45. Bénes (SR) po 2. ŽK. ŽK: Thompson, Sykes, Hazard - Šulek, Bénes, Herc, Fábry. Rozhodovali: Shmuelevitz - Mazamber, Ucenic (všetci Izr.)



Severné Írsko: Hazard - McDonagh, Ballard, Donnelly, Johnson, Burns - Roy (79. Dummigan), Thompson (89. Gorman), Sykes - Lavery (83. Parkhouse), Smyth



Slovensko: Rodák - Kadlec (85. Fábry), Vavro, Sipľak, Šulek - Káčer, Herc, Bénes - Jirka, Vestenický (58. Špalek), Haraslín (69. Boženík)



Konečná tabuľka 2. skupiny:



1. Španielsko 10 9 0 1 31:10 27 - postup na ME



----------------------------------



2. Severné Írsko 10 6 2 2 15:11 20



----------------------------------



3. Slovensko 10 6 0 4 17:18 18



4. Island 10 3 2 5 16:19 11



5. Albánsko 10 1 4 5 9:17 7



6. Estónsko 10 0 2 8 11:24 2

Belfast 16. októbra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov prehrali v záverečnom stretnutí 2. skupiny kvalifikácie ME 2019 na trávniku Severného Írska 0:1. V tabuľke obsadili tretie miesto, na druhej priečke ich o dva body predstihol práve dnešný súper. O výsledku rozhodol Mark Sykes po viac než hodine hry. Zverenci Adriána Guľu dohrávali od 45. minúty bez vylúčeného Lászlóa Bénesa.Z 2. skupiny si priamy postup na šampionát už skôr zaistilo Španielsko. Severné Írsko si nezahrá v baráži, na prvých štyroch priečkach v poradí druhých tímov skončili Grécko (1. sk.), Poľsko (3.), Rakúsko (7.) a Portugalsko (8.).Severné Írsko potvrdzovalo na domácom trávniku defenzívnu silu, ktorú ukázalo už v úvodnom vzájomnom súboji. Slováci sa vpredu ťažko presadzovali a prvú väčšiu príležitosť mal ich súper - brankár Rodák zlikvidoval pokus Laveryho.Hostia odpovedali strelou Káčera, pri ktorej sa vytiahol severoírsky brankár Hazard. V ďalšom priebehu prvého polčasu už nepribudli ďalšie výraznejšie možnosti na otvorenie skóre, no zásadný moment sa udial v 45. minúte. Bénes videl v krátkom časovom slede druhú žltú kartu a na zverencov Guľu čakalo celé druhé dejstvo v početnej nevýhode.Dianie po zmene strán patrilo domácim. Proti oslabenému protivníkovi si vypracovali šancu aj kombináciou, s ich zakončením si poradil Rodák rovnako ako so strelou Roya, ktorého našiel v šestnástke centrom sprava Thompson. Slovenský brankár však už v 62. minúte nemal po centri McDonagha nárok na hlavičku Sykesa z bezprostrednej blízkosti.Slováci sa pripomenuli o osem minút neskôr, priamy kop Káčera neudržal Hazard, gólová dorážka Vavra však neplatila pre ofsajdový verdikt. Mužstvá už dohrávali bez šance na účasť v baráži, Severné Írsko bez väčších problémov ubránilo víťazstvo. V nadstavenom čase ešte Rodák zachránil pri možnosti domácich na zvýšenie.