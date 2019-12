Futbal-MS klubov: Liverpool získal premiérový titul, hrdinom Firmino

Hráč Liverpoolu Joe Gomez (vľavo) v súboji s Brunom Henriqueom z Flamenga vo finále zápasu na majstrovstvách sveta klubov Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) FC Liverpool - CR Flamengo v katarskej Dauhe 21. decembra 2019. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Dauha 21. decembra (TASR) - Futbalisti FC Liverpool triumfovali na MS klubov FIFA. V katarskej Dauhe v sobotu zvíťazili 1:0 po predĺžení nad tímom CR Flamengo z Ria de Janeira. Rozhodujúci gól dal rovnako ako v semifinále proti Monterreyu Roberto Firmino, skóroval v 99. minúte.Na tróne pre víťazov Liverpool nahradil Real Madrid. Anglický klub podriadil triumfu všetko, obetoval aj úspech v domácom Ligovom pohári a na duel nastúpil v najsilnejšom zložení. Do zápasu vstúpil aktívne a už v prvých piatich minútach prestrelili bránu z vnútra šestnástky Roberto Firmino i Toby Keita. No ako sa neskôr ukázalo, bola to jediná zaujímavá päťminútovka v prvom polčase. Brazílsky klub vychádzal zo zabezpečenej obrany a čakal na rýchle protiútoky. "The Reds" rýchlo omrzelo búšiť do pevnej obrany a zápas sa zmenil v nudu, navyše keď juhoameričania ukazovali technickú vyspelosť.V úvode druhého polčasu sa zdalo, že tímy sa rozhodli tón zápasu zmeniť. Dve minúty po zmene strán sa ocitol vo veľkej príležitosti Firmino, no trafil iba žrď. Čoskoro ukázali útočné schopnosti aj hráči z Ria de Janeira, no Gabriela Barbosu jeho krajan Alison vychytal. Ten istý hráč v polovici druhého polčasu ohrozil brankára Liverpoolu aj nožničkami, no Alison sa nenechal prekvapiť. Päť minút pred koncom si z druhej vlny nabehol Jordan Henderson a brankár Diego Alves s námahou vyrazil strelu smerujúcu pod brvno. V prvých sekundách nadstaveného času ušiel za obranu Flamenga Sadio Mané, po strete s obrancom na hranici šestnástky spadol a katarský rozhodca skúmal video, či nešlo o pokutový kop. Napokon faul i žltú kartu hráčovi Flamenga odvolal.V predĺžení už víťaz európskej Ligy majstrov dominoval. Brazílčan Firmino strelil gól klubu z jeho rodnej krajiny po prihrávke od Sadia Maného, keď zakončil rýchly protiútok. Liverpool mal ešte ďalšiu veľkú šancu, no proti Mohamedovi Salahovi sa zaskvel brankár Alves.Liverpool získal titul klubového majstra sveta premiérovo a stal sa druhým anglickým mužstvom, ktoré vyhralo toto podujatie.FC Liverpool - CR Flamengo Rio de Janeiro 1:0 pp (0:0): 99. Firmino. Rozhodoval: Al Džassím (Katar), ŽK: Mané, Salah, Firmino, Milner - Vitinho, DiegoLiverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson – Keita (100. Milner), Henderson, Oxlade-Chamberlain (75. Lallana) – Salah (120.+1 Shaqiri), Firmino (106. Origi), Mané Náhradníci: Lonergan, Adrián – Elliott, Hoever, Jones, Lallana, Milner, Origi, Shaqiri, van den Berg, Wijnaldum, WilliamsFlamengo: Diego Alves – Rafinha, Caio, Mari, Filipe Luis – Willian Arao (120. Orlando Berrio), Gerson (102. Lincoln) – Everton Ribeiro (82. Diego), De Arrascaeta (77. Vitinho), Bruno Henrique – Gabriel Barbosa2000 Corinthians2005 Sao Paulo2006 Internacional2007 AC Miláno2008 Manchester United2009 FC Barcelona2010 Inter Miláno2011 FC Barcelona2012 Corinthians2013 Bayern Mníchov2014 Real Madrid2015 FC Barcelona2016 Real Madrid2017 Real Madrid2018 Real Madrid2019 FC Liverpool