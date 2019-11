Futbal: Parma v zostave s Kuckom zdolala v talianskej lige AS Rím 2:0

Slovenský futbalový reprezentant v drese Parmy Juraj Kucka (vľavo) a hráč AS Rím Aleksandar Kolarov počas zápasu 12. kola talianskej Serie A, Parma Calcio 1913 – AS Rím v Parme 10. novembra 2019. Foto: TASR Foto: TASR

Serie A - 12. kolo:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 10. novembra (TASR) - Futbalisti Cagliari vyhrali v talianskej Serie A tretí zápas za sebou. V nedeľu si v dueli 12. kola poradili doma s Fiorentinou 5:2 a vyšvihli sa na štvrtú priečku tabuľky.Tretie miesto patrí hráčom Lazia Rím, ktorí zdolali Lecce 4:2. Gólový účet stretnutia otvoril po polhodine hry umiestnenou strelou argentínsky stredopoliar Joaquin Correa. Do polčasu stihli síce hostia vyrovnať po jednej z ojedinelých útočných akcií, no v druhom dejstve už úradovali Sergej Milinkovič – Savič, skúsený kanonier Ciro Immobile a opäť autor prvého gólu Correa. Na konečných 4:2 korigoval päť minút pred koncom riadneho hracieho času Andrea La Mantia. Slovenský reprezentačný obranca v službách Lazia Denis Vavro sledoval zápas z lavičky náhradníkov.Parma po troch dueloch opäť zabodovala naplno, doma si poradila s AS Rím 2:0. V tabuľke sa tak posunula už na ôsmu pozíciu. Prvý gól zápasu strelil v 68. minúte Mattia Sprocati, v nadstavení pridal druhý zásah Andreas Cornelius. Celý zápas za domácich odohral slovenský reprezentačný stredopoliar Juraj Kucka. Parma sa predtým naposledy tešila z plného bodového zásahu proti "vlkom" v roku 2012.: 17. Rog, 27. Pisacane, 34. Simeone, 55. Joao Pedro, 65. Nainggolan – 75. a 87. Vlahovič: 30. a 80. Correa, 62. Milinkovič – Savič, 77. Immobile (11m) – 40. Lapadula, 85. La MantiaČK: 74. Malinovskij (Atalanta)Udinese Calcio – S.P.A.L. 2013 0:0: 68. Sprocati, 90.+2 Cornelius