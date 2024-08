Futbal v meste je za nami! Detský športový sviatok opäť priniesla aj BILLA

Radosť zo športu

VÍŤAZI 5. ROČNÍKA FUTBALU V MESTE:



miesto: FC Košice

miesto: Al Panama

miesto: Kuzmice



23.8.2024 (SITA.sk) -Veľkou motiváciou zvíťaziť boli pre detské tímy do 11 rokov atraktívne finančné ceny v celkovej hodnote 20 000 eur, ktoré do súťaže venovala predovšetkým BILLA, generálny partner projektu, a o. z. BILLA ľuďom, hlavný partner. Víťazi turnaja využijú tieto ceny na nákup športového vybavenia – výherný tím FC Košice pritom dostane až 5 000 eur. "Cieľom Futbalu v meste je motivovať deti k plnohodnotnému tráveniu voľného času a zapáliť v nich povestnú futbalovú iskru, čo sa nám každoročne darí. Aj v jeho piatom ročníku sa do projektu zapojilo množstvo detských tímov z celého Slovenska, z čoho sa veľmi tešíme. Pohyb a šport sú počas vývinu detí kľúčové, preto sa ako spoločensky zodpovedná firma plánujeme na tomto projekte podieľať aj naďalej," uviedol Tomáš Staňo, finančný riaditeľ BILLA a predseda predstavenstva o. z. BILLA ľuďom. Od spustenia projektu v roku 2020 si v semifinálových a finálových turnajoch Futbalu v meste zasúťažili už desiatky detských tímov. Hoci futbal láka najmä chlapcov, projekt nerobí medzi deťmi žiadne rozdiely, a preto vždy rád privíta aj dievčenské či zmiešané družstvá."Bol to už piaty ročník Futbalu v meste a za ten čas si ho zahrali tisícky mladých futbalistov. Snažíme sa ich motivovať na ceste za ich snom a v tom nám veľmi pomáha aj ambasádor projektu Marek Hamšík. Snažíme sa im ukazovať pozitívne príklady futbalu, futbalistov, ktorí niečo dokázali a zostali pevne a pokojne stáť na zemi, ako napríklad Marek Sapara, Erik Jendrišek, Martin Jakubko či Samo Slovák.A v neposlednom rade sa snažíme o to, aby deti futbal bavil a aby sme ľuďom ukázali, aká krásna hra to je. Futbal sa dá hrať všade, preto sme ho vytiahli zo štadiónov presne tam, kde vznikol, a to na ulicu. Teší ma, keď vidím tie iskry v očiach mladých futbalistov či futbalistiek a budem sa tešiť aj o niekoľko rokov, keď niektorých z nich uvidíme v Niké lige," povedal Ivan Kozák, prezident Únie ligových klubov.Na finálovom turnaji Futbalu v meste sa osobne zúčastnil aj ambasádor Marek Hamšík. Legenda slovenského a svetového futbalu si uvedomuje, že pohyb je v živote detí dôležitý. "Futbal v meste je unikátny projekt, pretože mladým talentom dáva šancu, aby od mala išli za svojimi cieľmi. Aj vďaka týmto iniciatívam vyrastajú z detí nádejní športovci, možno až budúci reprezentanti našej krajiny. Som rád, že môžem byť ambasádorom Futbalu v meste, pretože má veľmi pozitívny vplyv na mladú generáciu," povedal Marek Hamšík.Na nábrežie v Bratislave sa v stredu prišli pozrieť stovky športových fanúšikov všetkých vekových kategórií. Okrem súťažných stretnutí detských tímov bol hlavným ťahúňom finálového programu exhibičný zápas tímu Mareka Hamšíka proti družstvu (ne)futbalových osobností, spolu a autogramiádou tohto bývalého stredopoliara a ďalších futbalových hviezd. Fanúšikovia sa tak potešili podpisom od Mareka Saparu, Erika Jendriška či Samuela Slováka. Na podujatí sa zúčastnili aj tváre známe z televíznej obrazovky a svoje umenie tiež predviedli futbaloví freestyleri.Návštevníci Futbalu v meste sa už tradične mohli zastaviť aj v zóne spoločnosti BILLA, ktorá sa tešila vďačnej odozve malých aj veľkých. Na ľudí čakalo koleso šťastia s lákavými cenami, subsoccer alebo stolný futbal. "Stretnutia so športovými fanúšikmi sú pre nás vždy veľmi príjemné. Je radosť vidieť, že ľudí úspešne inšpirujeme k pohybu, športu a aktívnemu životnému štýlu. Projekt Futbal v meste potvrdzuje, že deti šport stále baví, a preto nám to celé dáva zmysel. Ďakujeme všetkým, ktorí si s nami na nábrežie Dunaja prišli užiť tento malý futbalový sviatok," povedal Tomáš Staňo.Informačný servis