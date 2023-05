Futbal vs. futsal: Aké sú hlavné rozdiely v týchto športoch?

Svoje by o tom vedeli povedať aj legendy futbalu Lionel Messi, Kaka či Pelé. Všetci títo hráči začínali vo futsale, napokon prešli na futbal, kde sa v nich stali hviezdy. Aké pravidlá platia pri futbale a futsale? Dozviete sa v článku.

Dynamickosť

Futsal je šport, kde lopta lieta zo strany na stranu. Hrá sa väčšinou v uzavretých priestoroch ako je napríklad telocvičňa. Hráči tak nepotrebujú behať stovky metrov aby sa dostali od svojej bráne k tej súperovej. Musia byť však oveľa šikovnejší s hrou na malom priestore, pretože majú stále súpera pri tele. Zatiaľ čo každý hráč futbalu má svoju vlastnú rolu (útočník, brankár, obranca), pri futsale sa ich role menia.

Dynamickej hre taktiež nahráva aj fakt, že rozmery futsalového ihriska sú 20 x 40 metrov. V prepočte by ste potrebovali 9 futsalových ihrísk na to, aby ste vyplnili celé futbalové ihrisko. Zaujímavosťou však je, že zmena z futsalu na futbal a opačne pomáha hráčom zlepšovať svoje individuálne kvality. Preto by ste nemali odsudzovať jeden či druhý šport, keďže obe sú skvelým priestorom pre zlepšovanie svojich zručností.

Oblečenie

Futbal sa hraje na tráve, k čomu neodmysliteľne patria kopačky. Viete, prečo je tomu tak? Kopačky majú na podrážke výstupky, ktoré hráčom poskytujú lepšiu stabilitu aj na mokrej tráve. Pri futsale sa používajú halovky s pogumovanou podrážkou, aby sa hráčom nešmýkala noha na drevených parketách.

Pravidlá

Ak rátame brankárov, jeden tím sa vo futbale skladá z 11 hráčov. Futsal ich má len 5. Zaujímavosťou je, že vo futsale pre vás červená karta neznamená koniec v zápase len vylúčenie na 2 minúty. Vo futbale červená karta znamená oslabenie svojho tímu o jedného hráča až do konca zápasu.

Ak jeden tím spôsobí v rámci jedného polčasu 5 faulov, súperov tím získa voľný kop. Futbal sa hrá na 2 polčasy pozostavajúce zo 45 minút. Ak sa lopta dostane mimo hraciu plochu, čas sa nezastavuje. Pri futsale sa takisto hrá na 2 polčasy, avšak trvajú len 20 minút a čas sa pri každom prerušení hry zastaví.