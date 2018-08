Futbalista Čeryšev zamieril z Villarrealu na hosťovanie do Valencie

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 14. augusta (TASR) - Ruský futbalista Denis Čeryšev bude do konca sezóny hosťovať vo Valencii, kam prišiel z Villarrealu. V utorok to uviedla agentúra AP.Čeryšev už vo Valencii hosťoval v roku 2016 ako kmeňový hráč Realu Madrid. Dvadsaťsedemročný krídelník patril medzi opory Ruska na domácich MS 2018, k postupu do štvrťfinále pomohol štyrmi strelenými gólmi.