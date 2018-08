Futbalista Digne prestúpil z Barcelony do Evertonu

Na archívnej snímke Lucas Digne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 1. augusta (TASR) - Francúzsky futbalový reprezentant Lucas Digne prestúpil z FC Barcelona do anglického Evertonu.Dvadsaťpäťročný obranca podpísal zmluvu na päť rokov aza neho zaplatili 18 miliónov libier.povedal Digne, ktorý má na konte 21 štartov v národnom drese, no chýbal v zostave majstrov sveta z Ruska 2018.Digne prišiel do Barcelony v lete 2016, predtým pôsobil v Paríži Saint-Germain, AS Rím a Lille. Informovala agentúra AP.