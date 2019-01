Futbalista Duda venoval hasičom defibrilátor, odovzdal im ho jeho otec

Na snímke hasiči pri prezentácii nového defibrilátora. Foto: TASR/Michaela Zdražilová Foto: TASR/Michaela Zdražilová

Snina 31. januára (TASR) – Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda venoval hasičom v rodnej Snine defibrilátor. Urobil tak po stávke o počte vsietených gólov v drese klubu Hertha Berlín počas tohto kola Bundesligy, ktorú uzatvoril so svojím spoluhráčom Salomonom Kaloum.Po výhre tak dodržal svoje slovo a prispel na dobrú vec. Sľúbené hodinky sa rozhodol vydražiť a výťažok z nich venoval na kúpu nového defibrilátora. Vo štvrtok ho sninským hasičom odovzdal jeho otec.uviedol pre médiá Duda starší s tým, že nejde o prvý a určite ani posledný takýto počin jeho syna.vysvetlil.Podľa jeho ďalších slov je Salomon Kalou nielen po futbalovej, ale aj po ľudskej stránke veľkým vzorom Ondrejovi.spomenul. Pre defibrilátor sa rozhodli z dôvodu, že v celom Sninskom okrese sú len tri takéto prístroje a sú veľmi potrebné.ozrejmil.Ondrej Duda mladší sa do Sniny vracia maximálne dvakrát do roka.povedal jeho otec s tým, že všetky svoje dobročinné aktivity venuje práve tejto svojej rodnej hrude.skonštatoval.Defibrilátor bude podľa riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Jána Goliaša pre hasičskú stanicu v Snine veľkou pomocou aj preto, že tá je svojou polohou v dosť odľahlom regióne.vysvetlil na margo otázky, či ho budú vedieť príslušníci používať.V kraji je podľa jeho slov defibrilátor na každej okresnej stanici a v blízkej budúcnosti by ho mala mať každá jedna hasičská stanica. Príslušníci ho využívajú napríklad pri nehodách.upozornil.