Futbalista Hamšík pred zápasom s Ukrajinou: Čaká na nás ťažký duel

Na snímke slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Ľvov 8. septembra (TASR) - Výsledok aj výkon Ukrajiny v úvode futbalovej Ligy národov vzbudili pred nedeľným stretnutím 1. skupiny B-divízie so Slovenskom pozornosť. Z celkovo silného mužstva vyčnievajú podľa Mareka Hamšíka tri individuality: krídelníci Jevhen Konopľanka s Andrijom Jarmolenkom a stredopoliar Taras Stepanenko.Ukrajinci vstúpili do novej reprezentačnej súťaže víťazstvom v Česku 2:1. Potvrdili silu, ktorá je Slovákom vďaka uplynulým vzájomným zápasom dobre známa.povedal 31-ročný Hamšík, ktorý v prípade nedeľného štartu (15.00 SELČ) vo Ľvove dosiahne 107. vystúpenie v najcennejšom drese a vyrovná rekordéra Miroslava Karhana.O zložení otváracej jedenástky rozhodne tréner Ján Kozák až po sobotnom predzápasovom tréningu:Ukrajinský tréner Andrij Ševčenko zložil na svojej tlačovej konferencii kompliment slovenskému tímu:Ševčenko sa nemýlil, rovnako Kozák uznáva najbližšieho súpera i celý ukrajinský futbal:Aj keď sa už Slováci a Ukrajinci nemajú príliš čím prekvapiť, Kozáka oslovil často spomínaný štvrtkový duel v Česku:Pre Slovákov bude stretnutie v Arene Ľvov premiérou v Lige národov, no zažijú ju bez diváckej kulisy. Ukrajinská futbalová federácia (FFU) si odpyká trest od Európskej futbalovej únie (UEFA).povedal tréner SR.