Futbalista K. Benzema bude pre zranenie pauzovať približne dva týždne

Na archívnej snímke Karim Benzema. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 9. októbra (TASR) - Francúzsky futbalista Karim Benzema z Realu Madrid bude nútene pauzovať približne dva týždne. Dôvodom je zranenie zadného stehenného svalu na pravej nohe, ktoré utrpel vo víkendovom dueli na ihrisku CD Alaves (0:1). Informovali o tom španielske médiá.Benzema v inkriminovanom stretnutí už nezasiahol do druhého polčasu. Na listine zranených hráčov Realu figurujú aj Marcelo, Isco a Dani Carvajal. Madridský klub nedal gól v štyroch dueloch za sebou. Tridsaťročný Benzema zaznamenal v tejto sezóne päť gólov, naprázdno ale vyšiel v uplynulých siedmich zápasoch. Do očakávaného súboja El Clasico proti Barcelone (28. októbra) by mal byť v poriadku.