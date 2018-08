Futbalista M. Chrien odchádza z Benfiky na hosťovanie do Santa Clara

Na snímke Martin Chrien. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Martin Chrien mení dres v rámci Portugalska. Bývalý reprezentant do 21 rokov odchádza z Benfiky Lisabon na ročné hosťovanie do tímu nováčika najvyššej súťaže C. D. Santa Clara.povedal Chrienov hráčsky agent Martin Petráš pre csm-agency.sk.dodal Petráš.