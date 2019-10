Futbalista Schweinsteiger ukončil aktívnu kariéru

Nemecký futbalista Bastian Schweinsteiger, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 8. október (TASR) - Bývalý nemecký futbalista Bastian Schweinsteiger ukončil aktívnu kariéru. Tridsaťpäťročný stredopoliar pôsobil v uplynulých troch sezónach v americkej MLS v tíme Chicago Fire. Posledný zápas absolvoval 6. októbra a rozlúčil sa víťazstvom 5:2.Majster sveta z Brazílie 2014 strávil podstatnú časť kariéry v Bayerne Mníchov. S Bavormi získal osem ligových titulov a sedem Nemeckých pohárov, v roku 2013 zdvihol nad hlavu trofej pre víťaza Ligy majstrov. V červenom drese odohral celkovo 500 zápasov a strelil 68 gólov. Po sezóne 2014/2015 zamieril do Manchestru United, na" sa však príliš nepresadil a po dvoch ročníkoch odišiel do zámoria.uviedol Schweinsteiger na twitteri.Okrem Bayernu Mníchov neodmysliteľne patril k nemeckému národnému tímu. V najcennejšom drese pôsobil dvanásť rokov (2004-2016), odohral 121 zápasov a strelil 24 gólov. Okrem titulu na MS 2014 bol pri tretích miestach v rokoch 2006 a 2010, aj pri striebre na ME 2008.citovala nemeckého reprezentačného trénera Joachima Löwa agentúra SID.