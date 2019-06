Futbalisti AS Trenčín budú v sezóne 2019/20 hrať na štadióne v Žiline

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trenčín 14. júna (TASR) - Futbalisti AS Trenčín odohrajú v budúcej sezóne domáce zápasy jesennej časti Fortuna ligy v Žiline. Vo štvrtok to schválila Únia ligových klubov (ÚLK). Vedenie AS zatiaľ nestanovilo termín dokončenia vlastného štadióna v Trenčíne, podľa postupu prác to bude v druhej časti ročníka alebo v úvode sezóny 2020/21.Trenčania sa rozhodli vymeniť Myjavu, kde hrali domáce stretnutia v predchádzajúcej sezóne, za Žilinu na základe spätnej väzby od priaznivcov. Štadión pod Dubňom poskytuje lepšie logistické prepojenie, zázemie pre mužstvá, ale i fanúšikov a médiá.uviedol Trenčín na svojom oficiálnom webe.