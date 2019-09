Futbalisti AS Trenčín vydražili dresy k SNP

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 10. septembra (TASR) – Takmer 2000 eur venuje futbalový klub AS Trenčín na obnovu Pamätníka umučených v lesoparku Brezina v Trenčíne. Suma je výťažkom z dražby špeciálnej edície dresov k 75. výročiu Slovenského národného povstania.Ako informoval manažér AS Trenčín pre styk s médiami Martin Galajda, trenčianski futbalisti nastúpili v špeciálnych dresoch v stretnutí Fortuna ligy s Nitrou. Dražba dresov sa skončila 6. septembra, celkový výťažok bol 1911 eur.doplnil Galajda.K iniciatíve Trenčanov sa pripojili aj futbalisti FC Nitra, ktorí na stretnutie nastúpili v dresoch s rovnakou grafikou, a tiež ich dali do dražby. Výťažok z nej poputuje na obnovu Pamätníka víťazstva v Nitre.Grafika na dresoch pripomína august 1944, kedy vypuklo Slovenské národné povstanie. Na pozadí je text rozkazu, ktorý podplukovník generálneho štábu Ján Golian vydal 29. augusta 1944 posádkam slovenskej armády. Rozkaz so šifrou „začnite s vysťahovaním“ znamenal začiatok ozbrojeného odporu proti nemeckým okupačným silám.Pamätník umučených na Brezine je venovaný 69 obetiam fašizmu, ktorých Nemci popravili od októbra 1944 do apríla 1945.