Futbalisti Barcelony odvrátili ďalšiu potupu, v La Lige zachraňovali remízu s Granadou (video)

Deľba bodov je spravodlivá

Araújo hovorí o hanbe

Granada hlboko bránila

21.9.2021 (Webnoviny.sk) - Nechýbalo veľa a päť dní po demoralizujúcej prehre s Bayernom Mníchov na úvod Ligy majstrov (0:3) by zažil slávny barcelonský štadión Camp Nou ďalšiu potupu. Tentoraz od priemernej Granady. Aspoň remízu 1:1 v 5. kole La Ligy zachraňoval pre FC Barcelona v 90. min. obranca Ronald Araújo a vyše 27-tisíc divákov sa mohlo na konci zápasu čiastočne potešiť.A to Granada v predchádzajúcich štyroch kolách nového ročníka La Ligy ani raz nevyhrala uhrala len dve remízy. V barcelonskom futbalovom svätostánku však hostia skórovali už v 2. min zásluhou portugalského obrancu Domingosa Duarteho a potom takmer 90 minút živili nádej na tri body."Vedeli sme, že Barcelona neprechádza najlepším obdobím. Preto bolo dôležité, že sme získali výhodu strelením skorého gólu. Bod na Camp Nou je vždy dobrý výsledok, ale mohli sme mať tri. Boli sme k nim blízko. Na druhej strane domáci v závere vystupňovali tlak a deľba bodov je spravodlivá," vyhlásil 26-ročný Duarte.V porovnaní so súbojom s Bayernom Mníchov dal tréner Ronald Koeman šancu od začiatku zápasu až štyrom novým hráčom - Serginovi Destovi, Yusufovi Demirovi, Philippemu Coutinhovi a Alejandrovi Baldemu. Pre zranenie stále nemôžu hrať Jordi Alba a Pedri González. Skúsený stopér Gerard Piqué sa dostal na trávnik až v 75. min, aj to skôr ako útočník.Sergi Roberto v prvom polčase nastrelil brvno, šance mali aj Araújo a Dest, ale portugalský brankár Luis Maximiliano iba vo svojom druhom zápase v drese Granady čaroval. V druhom polčase nepremenil veľkú šancu hlavou Luuk de Jong, ale napokon domáci "vydreli" bod po hlavičke uruguajského obrancu Araúja, ktorému prihral iba 17-ročný talent Gavi."Je to hanba. Ak by sme skórovali skôr, mohli sme pomýšľať na víťazstvo. Súper strelil veľmi rýchlo gól a potom začal brániť tesný náskok. A to bolo pre nás náročné," komentoval 22-ročný Araújo."Začali sme zle, Granada potom hlboko bránila, ale zlepšili sme sa. Vďaka centrom zo strán do šestnástky sme boli vpredu nebezpeční. Jeden bod je lepší ako žiadny. Ďakujem fanúšikom za podporu," zhodnotil tréner FC Barcelona Ronald Koeman.FC Barcelona klesol na siedme miesto tabuľky La Ligy s odstupom piatich bodov na lídra Real Madrid. Katalánci však odohrali o zápas menej, v štyroch zápasoch zatiaľ dvakrát zvíťazili a dvakrát remizovali.