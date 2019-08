Futbalisti majstrovského Slovana Bratislava zvíťazili v Myjave

Na snímke radosť hráčov FK Senica zľava Edmund Addo, Luis Ramirez, Frank Castaneda a kapitán Roberto Dias po prvom gole Franka Castaneda počas 5. kola Fortuna ligy 2019/2020 FK Senica - MFK Ružomberok v Senici 17. augusta 2019. Foto: FOTO TASR - Róbert Fritz Foto: FOTO TASR - Róbert Fritz

FC Spartak Trnava - AS Trenčín 1:2 (1:1)

Góly: 29. Sobczyk – 35. Comvalius, 72. Mitrea (vlastnný). Rozhodovali: Chmura – T. Somoláni, Roszbeck, ŽK: Tešija - Bukari, Koolwijk, Šemrinec, Kadák, 3483 divákov.



Trnava: Rusov – Turňa (76. Kelemen), Mitrea, Mesík - Diogo, Halilovič, Tešija, Dangubič (66. Oršula), Lovat – Sobczyk (81. Mihálek), Tavares



Trenčín: Šemrinec – Ligeon, Kleščík, Skovajsa, Keston – Zubairu, Koolwijk, Roguljić (64. Depetris) – Bukari, Čataković (73. Corryn), Comvalius (82. Kadák)

Hlasy:

Roman Marčok, tréner Trenčína: "Dnes sme boli dobre organizovaní, pripravovali sme sa na súpera, vedeli sme, čo budú domáci hrať. Obrana nám fungovala fantasticky a v ofenzíve sme podali dobrý výkon, okrem krídelníkov. Súper nás nestačil dostupovať, v zápase sme mali štyri šance, dve sme využili a myslím, že sme zaslúžene vyhrali."



Ricardo Cheu, tréner Trnavy: "Nesúhlasím s tým, čo povedal tréner hostí, pretože nemohli byť na nás tak pripravení, nakoľko sme preskupili rady a hrali inak, ako doteraz. Napriek tomu sme horeli v súbojoch jeden na jedného, čo pripisujem tomu, že hráči zo základnej zostavy majú v nohách veľa zápasov a fyzicky nestíhame. Rovnako som nevidel toľko šancí, ako spomínal tréner, videl som dva góly z dvoch našich obrovských chýb. V prvom prípade Halilovičova, keď stratil loptu a v druhom po vlastnom góle Mitrea. Mali sme dosť šancí streliť druhý gól, či už to bol Sobczyk, Mihálek a dvakrát Tavares. Trenčania odohrali veľmi dobrý zápas, prišli k nám vyhrať a to sa im aj podarilo. Blahoželám súperovi, dali o gól viac a zaslúžene vyhral."

MŠK Žilina – FC Nitra 3:0 (2:0)

Góly: 17. a 35. Bernát, 83. Ďuriš. Rozhodovali: Kráľovič – Pozor, Borsányi, ŽK: Diaz – Podhorin, Farkaš, 2661 divákov.



Žilina: Holec – Tomič, Minárik, Králik, Sluka – Diaz (78. Anang) – Káčer, Bernát (85. Myslovič) – Jánošík (66. Ďuriš), Boženík, Demiri



Nitra: Šípoš – Kuník (83. Elexa), Podhorin, Farkaš, Magda – Faško – Šefčík, Gatarič, Vrábel (69. Tancík), Šurnovský (56. Guláš) – Ristovski

Hlasy:

Jaroslav Kentoš, tréner Žiliny: „Zápas sme zvládli, najmä po mentálnej stránke to bolo náročné, pretože po štyroch výhrach v lige zvykne mladé mužstvo väčšinou podceniť veci. Pozitívne sme však využili pohárový duel v Lipanoch, ktorý bol pre nás dobrým mementom v tom, že ak nie sme dostatočne koncentrovaní na zápas, dostávame sa do problémov. Celý zápas sme boli kombinačnejší a lepší, vytvorili sme si šance a dali sme veľa gólov. Teším sa aj z toho, že výkon mal počas celého zápasu akú-takú úroveň. Čaká nás ťažká práca a nie preto, že máme za súpera Slovan. Uvidíme, čo spraví s naším mužstvom päť výhier v rade, ale dúfam, že to zvládneme.“



Marián Süttö, tréner Nitry: „Domáci sú v pohode a bolo to vidieť na ich pohybe. Chutil im futbal a my sme im to naším prístupom uľahčovali. Chceli sme sa prezentovať určite inak. Domáci ovládli hru, mali zopár šancí, ktoré využili. Ak chceme uspieť u takého súpera, ako je Žilina, musíme dať z dvoch – troch pološancí aspoň jeden kontaktný gól, aby súper znervóznel, no to sa nám nepodarilo. Pre našich mladých hráčov je to veľká škola, ale škola má tiež svoje pravidlá. Musíme sa s chlapcami porozprávať, pretože dostať v 18-tich šancu v lige a nevážiť si to, je rana pod pás. Niektoré výkony, nemyslím tým herné, boli sotva na 30-tich percentách. Musíme si to rozobrať a pripraviť sa na ďalšieho súpera.“

ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 0:0

Rozhodovali: Kružliak - Tomčík, Vitko, ŽK: Čögley, Duga - Pellegríni, Mészáros, 2320 divákov.



ViOn Zlaté Moravce-Vráble: Pindroch - Čögley, Pintér (64. Duga), Asanovič, Brašeň - Válovčan (75. Rodrigues), Tóth, Sloboda, Kovaľ - Richtárech (46. Švec) - Ďubek



FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa: Vantruba - Hatok, Jacko, Bartoš, Tesák - Sedláček, Pellegríni - Hrnčár (85. Mészáros), Zachara (61. Klec), Abrahám - Kondrlík (66. Blahút)

Hlasy:

Karol Praženica, tréner ViOn-u: "Zápas skončil spravodlivým výsledkom. Stále hľadáme optimálnu zostavu. V týždni sa k nám pripojil Sloboda, predtým Tóth, ale zranil sa nám útočník Tkáč. V prvom polčase sme mali dobré šance, druhý polčas to bol už len boj. Teší nás teší aspoň nula na konte inkasovaných gólov."

Rastislav Urgela, tréner Pohronia: "Videli sme rušné, bojovné stretnutie. Dnes sa splnilo do bodky, čo sme očakávali od domácich. Menej vzruchu bolo v pokutových územiach, málo streleckých pokusov. Chceli sme uhrať nulu na našom konte, čo sa podarilo. Je to pre nás cenný bod."

ŠKF iClinic Sereď - Slovan Bratislava 0:4 (0:2)

Góly: 24. Bajrič, 42. Suchockij, 65. Šporar, 90.+4 Ratao. Rozhodovali: Ziemba - Benko, Štrbo, ŽK: Jureškin, Hučko, Slaninka - Kozák (z lavičky), 694 divákov.



Sereď: Iliev – Sus, Michalík (82. Unkovič), Hučko, Slaninka – Adekuoroye (55. Matheus) – Iván, Ventúra, Pankaričan, Jureškin (68. Cleber) - Špehar



Slovan: Šulla - Suchockij, Bajrič, Abena (71. Guzmic), Apau - Nono, Rabiu - Strelec - Čavrič (77. Ratao), Šporar (69. Ljubičič), Daniel

FK Senica - MFK Ružomberok 2:2 (2:1)

Góly: 19., 31. Castaňeda - 45.+ Twardzik (z 11 m), 65. Novotný. Rozhodovali: Marhefka – Ferenc, Hrmo, ŽK: Krč, Dias, Baumgartner - Krajčirik, Takáč, Qose, ČK. 90. Dias po druhej ŽK, 514 divákov.



Senica: Taborda – Klapan, Didiba, Dias, Krč – El Moudane - Yenne (71. Baumgartner), Totka (90.+ Košút), Addo, Ramirez (71. Sulley) – Castaňeda



Ružomberok: Krajčirík – Čurma, J. Maslo, Twardzik, Mojžiš – Kostadinov, Qose (46. Novotný), Brenkus (83. Hašek), Takáč, Regáli – Gerec

Trnava 17. augusta (TASR) - Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v sobotu v 5. kole Fortuna ligy v Trnave 2:1. ViOn Zlaté Moravce remizoval v 5. kole futbalovej Fortuna ligy doma s nováčikom FK Pohronie bez gólov.Od začiatku stretnutia boli kombinačne lepší hostia a aj preto sa viac hralo na trnavskej polovici. Až v 15. minúte nebezpečne vystrelil na trnavskú bránu Keston. Krátko pred uplynutím polhodiny unikol po pravej strane Diogo, jeho prízemný center napálil Tavares do Šemrinca a vyrazenú loptu poslal do trenčianskej brány Sobczyk. Domáci sa z vedenia dlho netešili, v 35. minúte po obrovskej chybe Haliloviča vyrovnal na 1:1 Comvalius. V poslednej 5-minútovke najskôr Bukari netrafil bránu a následne brankár Šemrinec kryl hlavičku Lovata.V druhom polčase nasjkôr Čatakovič nebezpečnou krížnou strelou ohrozil Rusova. Následne nezakončili svoje akcie Dangubič ani Sobczyk. V 48. minúte išiel vedľa trnavskej brány priamy kop Raguliča. Po hodine hry strelu Čatakoviča kryl Rusov. Domáci mali šancu v 68. minúte, no Sobczyk hlavičkoval do rúk brankára Šemrinca. V 72. minúte dali Trenčania druhý gól, keď centrovanú loptu podvihol do vlastnej brány stopér Mitrea a rozhodol o konečnom výsledku. Záverečná snaha Trnavčanov nepriniela vytúžené ovocie, keď v 87. minúte Mihálek hlavičkoval vedľa a v nastavenom čase Tavares po prihrávke Tešiju netrafil bránu. Futbalovejší Trenčania si odviezli zaslúžené tri body, proti nečakane indisponovanému Spartaku.Žilinčania si proti Nitre vytvorili od úvodu tlak, ktorý v 8. min. takmer pretavil do úvodného gólu Minárik, ale Šípoš jeho hlavičku končekmi prstov vytlačil von. V 17. min to však domácim už vyšlo, Bernát si narazil pred 16-tkou s Boženíkom, prvú strelu mu síce ešte hostia zblokovali, no Bernát sa z opakovaného pokusu nemýlil a krížnou strelou prekonal Šípoša. Hostia sa veľmi pred Holecom nevyskytovali a keď to skúšali, tak iba z diaľky a nepresne. Žilinčania kombinačne dominovali a v 30. min sa do streleckej listiny takmer zapísal Diaz, keď jeho pokus skonči vedľa Šípošovej brány. O päť minút to však šošonom vyšlo, Diaz centroval z ľavej strany, loptu nedostali do brány Boženík ani Jánošík, ale Bernát už áno a svojím piatym tohtosezónnym gólom zvýšil na 2:0. Päť minút pred prestávkou mal šancu Boženík šancu zraziť Nitranov definitívne na kolená, ale pálil nad bránu hostí. Tí sa v 43. min síce presadili gólovo, no z ofsajdovej pozície, a tak sa skóre nemenilo.Žilina bola aj v druhom polčase herne oproti Nitre na vyššom leveli, ale gólovo jej to tak už nesypalo. Veľké penzum práce v útoku odviedol Boženík, ale v zakončení mal viackrát aj menej šťastia, ako by si zaslúžil. V 67. min kopali domáci priamy kop, k lopte sa postavil Káčer, ale najskôr trafil múr a z opakovanej strely mu nedovolil skórovať Šípoš. Ďalšie dve tutovky spálil potom Boženík a v 77. min sa pripomenuli aj hostia, ale nenápadnú a nebezpečnú loptu pred bránu Holec vyrazil do bezpečia a o chvíľu si podobne poradil s ďalšou nebezpečnou situáciou zo strany hostí. V 83. min Káčer výborne vysunul prihrávkou naľavo do šance Ďuriša, ktorý ľavačkou nedal Šípošovi šancu a zvýšil na 3:0. Zápas sa potom dohrával za oslavného skandovania divákov, pri ktorom ešte Boženík nastrelil brvno a spálil ďalšiu šancu a Žilinčania tak stále kráčajú súťažou bez straty bodu.Po obojstranne opatrnom úvode prevzali iniciatívu v zápase domáci hráči. V 15. minúte rozohral Ďubek štandardnú situáciu, Pintér posunul loptu na Asanoviča, ktorého dobre mierenú hlavičku vytesnil Vantruba na rohový kop. Už o minútu sa otvoril priestor pred Válovčanom, ten išiel sám na bránku, ale v koncovke mieril iba do nôh hosťujúceho gólmana. V 20. minúte Kovaľ prudkou strelou opečiatkoval pravú žrď a odrazenú loptu poslal do siete Válovčan, ale na smolu domácich z ofsajdovej pozície. V 36. minúte Sloboda šikovne posunul Válovčanovi, ale jeho strela z hranice šestnástky trafila pred bránkovou čiarou jedného z obrancov Pohronia.Druhý polčas priniesol neľútostný boj bez streleckých príležitostí. V 73. minúte sa v dobrej pozícii ocitol hosťujúci Blahút, ale s koncovkou si "nepotykal". Domáci sa v druhom polčase nedostali ani k jednej strele, a keďže ani hostia veľa v ofenzíve neukázali body sa nakoniec delili po bezgólovej remíze.Favorizovaný majster nastúpil v pozmenenej zostave, keď tréner Ján Kozák šetril viacerých hráčov na duel Európskej ligy UEFA s PAOK Solún. Napriek tomu od prvých minút "belasí" kontrolovali priebeh. Do vedenia išli v 24. minúte, keď dostal za obranu prihrávku Bajrič a dravým spôsobom sa presadil cez brankára Ilieva. Aj druhý gól hostí dal obranca, po šikovnej pätičke Daniela sa dostal do šestnástky Abena, obhodil si brániaceho hráča a pekne našiel úplne voľného Suchockého. Ten uprostred šestnástky pekne zvládol zakončenie do protipohybu brankára.V 63. minúte mal šancu zvýšiť Strelec, ale ani na dvakrát neprekonal Ilieva, ktorý ho zázračne vychytal. No len o dve minúty už predsa len Slovan strelil tretí gól, keď prenikol stredom Šporar po výbornej prihrávke od Daniela a Iliev už proti suverénnemu zakončeniu Slovinca nemal nárok. Slovan ešte v nadstavenom čase po hlavičke Ratao strelil štvrtý gól a v lige je stále stopercentný.Na Záhorí sa stretli tímy, ktorým se v posledných zápasoch nedarilo bodovať. Prvú strelu na bránu vyslali hostia už v 3. minúte, Regáliho strelu vyrazil Tavorda na roh. Seničania z prvej poriadnej akcie strelili úvodný gól. V 19. minúte dostal výbornú prihrávku Castaňeda a tvrdou strelou prestrelil brankára. V 29. minúte Ramizez vysunul Castaňedu, v pokutovom území fauloval brankár Krajčirik a nasledoval pokutový kop, Castaňedovi penaltu Krajčírik vyrazil, ale na dorážku toho istého hráča už nestačil. V 43. minúte po rýchlom protiútoku a prihrávke Castaňedu sa ocitol v gólovej šanci Totka, ale zakončenie nezvládol. V nadstavenom čase dostali výjhodu pokutového kopu aj hostia po sklze Ramireza na Čurmu a Twardzik penaltou znížil na rozdiel gólu.V druhom polčase začali hostia aktívne. Domáci hraii zatiahnuto, akoby sa báli o výsledok. Gól visel na vlásku. V 65. minúte po akcii Mojžiša po ľavej strane a jeho centri spoza obrancov Novotný podstreli Tavordu. Až po góle sa domáci osmelili a tlačili sa pred bránu hostí. V 78. minúte po centri Totku bol v čistej gólovej šanci Castaňeda, ale netrafil prázdnu bránu. V 83. minúte nastal veľký sporný moment v 16-ke hostí, keď Maslo zastavil Castaňedu, ale rozhodca Marhefka neodpískal pokutový kop. Vlnu nevôle na senických tribúnach a v domácich radoch si odniesol tréner Šťastný, ktorý po dvoch žltých kartách videl červenú a musel na tríbúnu. Seničania, ktorí cítili krivdu, ešte chceli strhnúť víťazstvo na svoju stranu, do šance sa dostal striedajúci Sulley, ale jeho strela bola tečovaná na roh.