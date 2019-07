Snímka z odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy Levski Sofia - MFK Ružomberok v Sofii 18. júla 2019. Foto: TASR/BTA Foto: TASR/BTA

odveta 1. predkola EL 2019/2020:



Levski Sofia - MFK Ružomberok 2:0 (1:0)



Góly: 33. Mariani, 90.+2 Alar, ŽK: Rajnov - Gal-Andrezly, Twardzik. Rozhodovali: Banari - Mardari, Ciobanu (všetci Mold.)



/prvý zápas: 2:0, do 2. predkola postúpil Levski Sofia/



Levski: Mijatovič – Milanov, Kargas, Nuno Reis, Goranov – Rajnov (78. Alar), Thiam, Mariani – Paulinho (72. Jurukov), Kostov (58. Dimitrov), S. Ivanov



Ružomberok: Krajčírik – Čurma, J. Maslo, Jonec, Mojžiš – Twardzik (74. Novotný), Qose, Takáč (67. Brenkus) - Kostadinov (70. Hašek), Gerec, Gal-Andrezly



Sofia 18. júla (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok vypadli v 1. predkole Európskej ligy UEFA 2019/2020. Vo štvrtkovej odvete na štadióne bulharského Levski Sofia prehrali 0:2 a nepodarilo sa im tak zmazať rovnaké manko (0:2) z minulotýždňového domáceho prvého súboja.Skóre duelu otvoril v 33. minúte švajčiarsky stredopoliar Levski Davide Mariani a v nadstavenom čase pridal druhý gól Rakúšan Alar. Zverenci trénera MFK Jána Haspru nedokázali streliť 26-násobnému bulharskému majstrovi v dvoch konfrontáciách ani jeden gól a v pohárovej Európe stroskotali na úvodnej prekážke.Ružomberok sa od začiatku snažil o aktívny futbal v snahe zmazať manko z prvého zápasu. Domáci ale hrali pozorne a snažili sa už v zárodku mariť snahu hostí. Napriek tomu sa v 12. minúte dostal do streleckej pozície Gerec, no z uhla jeho pokus kryl brankár domácich Mijatovič. Hralo sa najmä medzi šestnástkami, síce v dobrom tempe, ale chýbali čisté šance. Zmeniť to mohli v 28. minúte Ružomberčania, po peknej kombinácii z pravej strany sa vo vnútri šestnástky dostal do zakončenia Gal-Andrezly, no tesne minul pravú tyč. Levski udrel z ničoho nič v 33. minúte, keď sa po šikovnej kolmici na stred šestnástky ešte do zakončenia nedostal Ivanov, ale odrazenú loptu predsa len do siete dokopol Mariani. V 43. minúte po rohu hostí hlavičkoval vysoký stopér Ján Maslo nad domácu bránu.Cez polčas sa tréneri k zmenám v zostavách nerozhodli a obraz hry sa veľmi nezmenil ani na začiatku druhého polčasu. V 55. minúte sa opäť do náznaku šance dostal Gal-Anderzly, ale jeho strela z ľavej strany išla vedľa. Levski si hral svoju hru a v 59. minúte mohol zvýšiť po rýchlej akcii Goranov, prudko však vypálil nad bránu "Ruže". Liptáci dreli, hra však bola často rozkúskovaná nedovolenými zákrokmi, čo vyhovovalo Bulharom. Tí mohli pridať gólovú poistku v 71. minúte, ale Marianiho strela z dobrej pozície opäť minula a z úniku sa nepresadil ani striedajúci Dimitrov. Levski pridal plyn a v 75. minúte opäť Dimitrov a opäť z brejku nedokázal prekonať Krajčírika, ktorý mu skvele zmaril vyloženú šancu. Hostia odpovedali akciou Gal-Andrezlyho, ktorý našiel z druhej vlny nabiehajúceho Brenkusa, ale ten vystrelil nad. Hra sa už úplne otvorila, ďalšiu šancu nepremenil Dimitrov. V závere Levski hosťom nedovolil vyrovnať, naopak v nadstavenom čase strelou z voleja stanovil skóre striedajúci Alar.