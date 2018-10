Futbalisti Montpellier Hérault SC zdolali hráčov MŠK Žilina

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jozef Ďurník Foto: TASR Jozef Ďurník

MŠK Žilina U19 – Montpellier Hérault SC U19 1:5 (0:3)



Góly: 63. Bernát – 14. a 53. Ammour, 42. Vercruysse, 44. Adouyev, 81. Vargas. ŽK: 40. Kopas, 41. Barbora, 64. Boženík, 82. Anang – 88. Cidolit, ČK: 90.+ Kopas (po 2. ŽK). Rozhodovali: Šehovič – Dujak, Lazič (všetci BaH.), 1609 divákov.



Zostavy:



MŠK Žilina U19: Vajs – Anang, Kopas, Moško, Barbora (46. Holáň) – Fazlagič (49. F. Mráz) – Myslovič, Bernát (77. Gono) – Suľa, Boženík, Iľko



Montpellier Hérault SC U19: Ichalalen – Carbonero (88. Cidolit), Scordato, Vidal, Tamas – Badu (54. Robert), Chotard, Vercruysse (60. Benchama) – Adoyuev, Nassar Chouiter (54. Vargas), Ammour



Žilina 3. októbra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina do 19 rokov prehrali v stredajšom prvom zápase šestnásťfinále majstrovskej časti mládežníckej Ligy majstrov UEFA na domácom trávniku s Montpellier HSC vysoko 1:5.Žilinčania, ktorí sa v uplynulej sezóne premiérovo stali majstrami Slovenska vo svojej kategórii, ťahali za kratší koniec už v prvom polčase, ten vyhral majster Francúzska z posledných dvoch ročníkov jasne 3:0. Oba tímy mohli nasadiť do hry aj troch hráčov s ročníkom narodenia 1999, v domácom tíme dostali príležitosť momentálne najlepší ligový strelec Žiliny Boženík, obranca Anang a záložník Fazlagič.Prvých desať minút hry bolo vyrovnaných a obaja brankári museli vyraziť dobré pokusy súperov na roh. V najväčšej šanci sa ocitol domáci Boženík, ktorý si dokázal spracovať loptu a prelobovať Ichalalena, ale tomu na bránkovej čiare pomohol jeden zo spoluhráčov. Hostia sa potom ujali vedenia gólom Ammoura z diaľky do pravého horného rohu a postupne ovládli hru. Vajs musel riešiť viacero streleckých pokusov Montpellieru. V závere polčasu však nezabránil dvom gólom mladých Francúzov, keď ho najskôr prekonal po rohu Vercuysse a o chvíľu aj nepokrytý Adouyev. Chvíľu po prestávke Montpellier druhým gólom Ammoura upravil už na hrozivých 0:4, ale hostia potom prestriedali a ubrali z plynu. K slovu sa dostala aj Žilina a v 63. min dobrý center Ananga umiestnil hlavou za Ichalalena Bernát. Hostia však ešte nepovedali posledné slovo, v 81. min Moško zle rozohral akciu, hostia sa dostali do prečíslenia a strelu jedného z nich do žrde dorazil do brány striedajúci Vargas. V nadstavenom čase ešte po faule na hranici šestnástky a druhej žltej karte vylúčil rozhodca Kopasa a pred odvetou, ktorá je o tri týždne na juhu Francúzska, je tak slovenský mládežnícky majster takmer bez šancí na postup do 2. kola.