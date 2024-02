Futbalisti MŠK Žilina nepostúpili do štvrťfinále mládežníckej Ligy majstrov. V utorkovom domácom zápase osemfinále prehrali s FC Kodaň v jedenástkovom rozstrele 2:4, v riadnom hracom čase sa duel skončil 1:1. Kodaň sa vo štvrťfinále predstaví na ihrisku lepšieho zo súboja medzi Salzburgom a Nantes.



Žilinčania si vybojovali miestenku medzi 16 najlepšími tímami súťaže víťazstvom 2:1 nad Borussiou Dortmund v domácom stretnutí play off. V osemfinále siahali na postup, Kodaň zdolali na strely 21:3, no nepremenili svoje šance a nakoniec na súpera nestačili v rozstrele.



Žilina tak prežila podobný scenár ako pred dvoma rokmi. Vtedy prešla v play off cez Inter Miláno (3:1), no v osemfinále prehrala s Red Bull Salzburg taktiež až v jedenástkovom rozstrele.

MŠK Žilina - FC Kodaň 1:1 (1:1) - 2:4 v rozstrele



Góly: 10. Sauer - 6. Chiakha. Rozhodovali: Kooij - Inia, Fikkert (všetci Hol.), ŽK: Oravec - Olsson, 23. Höjer.



Žilina: Badžgoň - Mynář, Jaššo, Oravec - Hranica (76. Pališčák), Šamaj (89. Stručka), Drame (66. Atanasijevič), Badjie - Kóša (76. Pekelský), Sauer, Vaľko



Kodaň: Gadebeerg Buur - Bidstrup, Olsson, Halsgaard (90.+5 Glindtvad), Blicher - Németh, Birch, Höjer (85. Tchicamboud) - Chiakha, Höjlund (69. Jönsson), Gudmundsson (69. Risnaes)

Zápas mal v úvode veľmi rýchly spád. Už v prvej minúte prenikol do šestnástky Sauer, ktorého obranca Kodane fauloval, no domáci útočník penaltu nepremenil. Trest prišiel v 6. minúte, keď sa presadil Chiakha, no Sauer o štyri minúty odčinil svoje zaváhanie z úvodu a strelou k žrdi vyrovnal. Od toho momentu bol v útoku nebezpečnejšia Žilina, ktorá mohla ísť do vedenia v 17. minúte i v závere polčasu, no šance nevyžila. V úvodnej polovici Žilinčania prestrieľali súpera 11:2 a v druhej mali rovnakú prevahu, no nedokázali prekonať brankára Gadebeerga Buura. Neuspeli Kóša, Šamaj, Vaľko a niekoľkokrát ani Sauer. V rozstrele nakoniec prehrali 2:4, keď skórovali všetci hráči Kodane, na druhej strane nedali Vaľko a Atanasijevič.

hlasy po zápase /MŠK Žilina/:



Ivan Belák, tréner MŠK: "Smola, sme z toho nešťastní, takéto vypadnutie pred skvelou kulisou. Dnes s určitosťou nepostúpil lepší, ale skôr šťastnejší v penaltách. Mali sme dosť príležitostí na to, aby sme to rozhodli už v riadnej hracej dobe. Chýbal tam však taký pokoj v zakončení, chalani veľmi chceli, riešili sme to viac cez silu. Veľa striel navyše smerovalo mimo bránky, čím sme sa pripravovali o ďalšie možnosti. Aj po fyzickej stránke to bol veľmi náročný duel, viacerých hráčov sme striedali pre kŕče. Penalty sú lotéria, pre tak mladých hráčov to bol obrovský tlak. Fanúšikovia boli fantastickí, dnes sa určite prišli pozrieť na nás, nie na súpera. Nemáme sa za čo hanbiť, ľudia nám aj po prehre zatlieskali, za čo im ďakujeme. Naše účinkovanie v tohtosezónnej mládežníckej Lige majstrov má veľmi podobné črty ako pred dvomi rokmi. Prvý postup výrazný, druhý so šťastím na penalty - teraz Sparta, predtým Kairat. Tretie kolo zdolanie giganta a štvrté kolo sme nezvládli penalty. Dnes sme verili, že sa to zlomí. Nestalo sa tak, končíme opäť smolne v osemfinále."



Timotej Hranica, obranca MŠK: "Krásny zápas so smutným vyvrcholením. Bolí to, dnes sme mali vyhrať. Dali sme do toho všetko, celý druhý polčas sme boli lepším tímom. Bohužiaľ, taký je futbal, penalty nám nevyšli. Prečo to nepadlo viackrát? Asi skrz trpezlivosť, ich obrancovia veľmi dobre blokovali strely, určite nám zblokovali minimálne jeden gól. Za hru sme si zaslúžili postúpiť, výkon sme gradovali, no nepadlo to tam. Za takúto atmosféru patrí ľuďom veľké ďakujem. Sme radi, že sme aspoň vyrovnali historické maximum spred dvoch rokov. Nie každý deň sa hrá Liga majstrov, veľká škoda, že sa to skončilo práve teraz, keď sme cítili šancu a mali naozaj silný kolektív. Prehry posúvajú a aj tá dnešná nie je výnimkou. Verím, že nám dá do ďalšej kariéry mnoho potrebného."