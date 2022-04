Futbalisti Paríža St. Germain zvíťazili v nedeľňajšom šlágri 32. kola Ligue 1 nad Olympiqueom Marseille 2:1. PSG tak zvýšilo svoj náskok na čele tabuľky pred druhým Marseille už na 15 bodov.





Ligue 1 - 32. kolo:

Paríž St. Germain - Olympique Marseille 2:1 (2:1)

Góly: 12. Neymar, 45.+4 Mbappe (z 11m) - 31. Čaleta-Car





Olympique Lyon - Girondins Bordeaux 6:1 (3:0)

Góly: 20. a 90.+1 Dembele, 27. a 68. Toko Ekambi, 34. Paqueta, 46. Faivre - 84. Mara (z 11m)





OGC Nice - FC Lorient 2:1 (0:0)

Góly: 54. a 88. Delort (prvý z 11m) - 61. Lauriente





ES Troyes - Racing Štrasburg 1:1 (0:0)

Góly: 85. Tardieu - 56. Diallo





FC Metz - Clermont Foot 1:1 (1:1)

Góly: 24. de Preville - 37. Dossou, ČK: 40. Niane (Metz)





FC Nantes - SCO Angers 1:1 (0:1)

Góly: 53. Coulibaly - 18. Bouffal





Montpellier HSC - Stade Reims 0:0

Parížania sa dostali do vedenia už v 12. minúte, keď sa presadil Neymar po centri Marca Verrattiho. Vyrovnanie prišlo v 31. minúte, po rohu dostal loptu do siete Duje Čaleta-Car, no v nadstavenom čase poslal PSG do vedenia z penalty Kylian Mbappe. Marseille sa v závere podarilo dostať loptu do siete, ale gól neplatil pre ofsajd, ktorý odhalil VAR.Futbalisti OGC Nice zvíťazili nad FC Lorient 2:1.