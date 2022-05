Futbalisti Schalke 04 sa vracajú do I. bundesligy, elitu si vybojovali v najkratšom možnom čase

Fanúšikovia búrlivo oslavovali

Musia riešiť nového sponzora

8.5.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Schalke 04 Gelsenkirchen sa po tohtosezónnom účinkovaní v II. bundeslige vracajú medzi nemeckú elitu. Po sobotňajšom triumfe 3:2 nad hráčmi St. Pauli už majú istotu, že v tabuľke druhej najvyššej súťaže neskončia horšie ako na 2. mieste zaručujúcom priamy postup do I. bundesligy.Mužstvo z Gelsenkirchenu v uplynulej sezóne po 30 rokoch v I. bundeslige obsadilo zostupové miesto a zamierilo "o poschodie nižšie". V najkratšom možnom čase si však vybojovalo späť bundesligovú príslušnosť. Po záverečnom hvizde duelu proti St. Pauli zaplavili hraciu plochu štadióna v Gelsenkirchene nadšení fanúšikovia. Odpaľovali pyrotechniku, objímali sa a trhali si na pamiatku kúsky trávnika.Osud mužstva pomohol zvrátiť Michael Büskens, ktorý bol klubovým hrdinom už počas hráčskych čias. V marci ako dočasný kouč zasadol na lavičku "Königsblauen" namiesto odvolaného Dimitriosa Grammozisa a Schalke odvtedy vyhralo všetky zápasy s výnimkou jedného.Po postupe do I. bundesligy však musia v klube riešiť okrem zloženia hráčskeho kádra i ekonomickú stránku. Dlhé roky bol sponzorom klubu ruský plynárenský gigant Gazprom, no vedenie klubu s touto spoločnosťou ukončilo spoluprácu po tom, ako Rusko v závere februára napadlo susednú Ukrajinu.