Futbalisti SR 17 zdolali v dohrávanom zápase Severné Írsko

1. fáza kvalifikácie ME 2019 - 10. skupina:



SLOVENSKO "17" - Severné Írsko "17" 1:0 (1:0)

Gól: 8. Čerepkai, ČK: 90.+3 Allen (S. Írsko)

Manavgat 25. októbra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov vyhrali vo svojom úvodnom zápase prvej časti kvalifikácie ME 2019 nad Severným Írskom 1:0.Duel sa začal už v stredu na poludnie, no po desiatich minútach ho museli prerušiť pre silnú búrku. Slováci viedli od 8. minúty gólom Romana Čerepkaia. Stretnutie sa dohrávalo vo štvrtok a zverenci trénera Mareka Bažíka si jednogólový náskok udržali.Na miniturnaji štyroch výberov v Turecku nastúpia Slováci ešte proti San Marínu a domácim reprezentantom.