Futbalisti SR 21 stále myslia na baráž, musia to potvrdiť na Islande

Kvalifikácia ME 2019 futbalistov do 21 rokov - 2. skupina:



Island - Slovensko /utorok 11. septembra, 17.30 SELČ, štadión KR-völlur, Reykjavík/

rozhodcovia: Harkam - Witschnigg, Steinacher (všetci Rak.)



Tabuľka 2. skupiny:



1. Španielsko 7 7 0 0 22:6 21

2. Slovensko 7 4 0 3 12:15 12

3. Island 7 3 2 2 12:8 11

4. Severné Írsko 7 3 2 2 11:10 11

5. Albánsko 8 1 3 4 7:14 6

6. Estónsko 8 0 1 7 9:20 1



Tabuľka druhých tímov:



1. Belgicko 6 4 2 0 11:4 14

2. Chorvátsko 6 4 1 1 16:5 13

3. Rusko 6 4 1 1 13:4 13

4. Rumunsko 6 3 3 0 9:4 12

------------------------------

5. Poľsko 5 2 3 0 12:7 9

6. Slovensko 6 3 0 3 10:14 9

7. Írsko 5 2 2 1 7:3 8

8. Slovinsko 5 2 1 2 6:7 7

9. Holandsko 5 1 3 1 5:4 6

Reykjavík 10. septembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov potrebuje na priživenie šance na baráž majstrovstiev Európy 2019 triumfovať v kvalifikačnom stretnutí na Islande. Tamojším rovesníkom má v utorok od 17.30 SELČ na štadióne KR-völlur v Reykjavíku čo odplácať, v októbri 2017 s nimi prehrala doma v Poprade 0:2.Bola to prvá z troch prehier, ktoré majú Slováci v 2. skupine na konte, potom dvakrát nestačili na Španielov. Tí s plným počtom bodov po siedmich zápasoch neohrozene smerujú za priamym postupom na šampionát. Slovensko figuruje na druhej priečke s dvanástimi bodmi, z tabuľky druhých tímov sa do baráže dostanú prvé štyri mužstvá. V nej sa počítajú iba výsledky so súpermi na prvom, treťom, štvrtom a piatom mieste, Slovákom sa momentálne škrtá iba víťazstvo v Estónsku 2:1. Sú na šiestej pozícii s deviatimi bodmi, štvrté Rumunsko má o tri body viac.Súčasný tréner dvadsaťjednotky Adrián Guľa ešte nebol pri úvodnom vzájomnom súboji s Islandom vo funkcii." povedal Guľa pre TASR po debute na reprezentačnej lavičke v tejto vekovej kategórii. Jeho zverenci zdolali v minulotýždňovom prípravnom stretnutí v Dunajskej Strede Talianov 3:0:Útočník Samuel Mráz je s troma gólmi najlepší strelec SR v tomto kvalifikačnom cykle. Do prvej konfrontácie s Islandom nezasiahol:povedal Mráz.Island spoločne so Severným Írskom ohrozujú druhú priečku Slovenska, obe krajiny nazbierali jedenásť bodov. Severné Írsko sa rovnako v utorok stretne so Španielskom.