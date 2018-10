Futbalisti SR 21 túžia po baráži, no najprv musia zdolať doma Estónsko

Na archívnej snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrián Guľa. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Kvalifikácia ME 2019 futbalistov do 21 rokov - 2. skupina:



Slovensko - Estónsko /piatok 12. októbra, 20.30, MOL Aréna, Dunajská Streda/

rozhodcovia: Pajac - Modrič, Zobenica (všetci Chor.)



Tabuľka 2. skupiny:



1. Španielsko 8 7 0 1 23:8 21 - priamy postup na ME

---------------------------------

2. Slovensko 8 5 0 3 15:17 15

---------------------------------

3. Severné Írsko 8 4 2 2 13:11 14

4. Island 8 3 2 3 14:11 11

5. Albánsko 8 1 3 4 7:14 6

6. Estónsko 8 0 1 7 9:20 1

Dunajská Streda 11. októbra (TASR) - Slovenskí futbalisti do 21 rokov živia pred záverečným dvojzápasom v 2. skupine kvalifikácie ME 2019 šancu na barážovú účasť. V predchádzajúcom asociačnom termíne si ju udržali dramatickým víťazstvom na Islande, o ktorom rozhodol v nadstavenom čase brankár Marek Rodák, v októbri ho potrebujú potvrdiť doma proti Estónsku a v Severnom Írsku.Zverenci Adriána Guľu nastúpia proti estónskym rovesníkom v piatok o 20.30 h v MOL Aréne v Dunajskej Strede, kde pred mesiacom zdolali v príprave Talianov rozdielom triedy. Mladí Slováci uspeli v úvodnom meraní síl na pôde Estóncov 2:1, po napínavom priebehu odštartovali účinkovanie v tomto kvalifikačnom cykle víťazne.povedal obranca Michal Sipľak pre TASR.Sipľak strelil prvý gól v Estónsku, o výsledku rozhodol gól, ktorý pripísali domácemu Kasparovi Mutsovi ako vlastný. Obranca Cracovie Krakov neočakáva, že prístup súpera bude odlišný:Dvadsaťjednotka hrala v úvode kvalifikácie ešte pod trénerským vedením Pavla Hapala, no nový kouč Guľa nazbieral informácie o predposlednom protivníkovi v skupine:Slovensko je pri pohľade na tabuľku favorit piatkovej konfrontácie, papierovo ťažšie vystúpenie naň čaká v Severnom Írsku v utorok 16. októbra o 20.30 SELČ v Belfaste. Estónsko získalo v ôsmich stretnutiach jediný bod, Severné Írsko na tretej priečke má štrnásť bodov, druhé Slovensko pätnásť. Španielsko s 21 bodmi si už zabezpečilo priamy postup na budúcoročný šampionát do Talianska a San Marína. Z tabuľky druhých tímov v deviatich skupinách sa do baráže dostanú štyri najlepšie mužstvá. Počítajú sa iba výsledky so súpermi na prvom, treťom, štvrtom a piatom mieste, Slováci si momentálne môžu vyškrtnúť práve víťazstvo v Estónsku 2:1.dodal Guľa pre TASR.