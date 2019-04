Futbalisti SR do 15 rokov zdolali v príprave čínskych rovesníkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jozef Ďurník Foto: TASR Jozef Ďurník

Čína 15 – Slovensko 15 0:1 (0:0)

Gól: 39. Gajdoš (z 11 m)



zostava SR 15: Šurima – Úradník, Nemček, Jaššo, Stareček (58. Záhradník)– Bednár (36. Sauer), Šuľák, Gajdoš – Bortoli (69. Javorček), Repa (36. Juritka, 70. Kachnič), Demjanovič (36. Lacza). Tréner: Martin Žamba

ďalší program SR 15:



nedeľa 14. apríla: o 5. miesto (11.00)

Medulin 12. apríla (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 15 rokov zvíťazili v piatok v treťom zápase na medzinárodnom turnaji v chorvátskom Meduline nad Čínou 1:0. je to pre nich prvé víťazstvo na turnaji, keď vo štvrtok prehrali s domácimi rovesníkmi 2:3 a na úvod prehrali s Argentínou 0:3.Zverenci Martina Žambu nastúpia v nedeľu v zápase o konečné 5. miesto (11.00 h.), v tejto chvíli to podľa výsledkov v druhej skupine vyzerá tak, že súperom bude pravdepodobne Kórejská republika.(zdroj: www.futbalsfz.sk):