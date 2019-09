Futbalisti SR do 16 rokov odohrajú v Bulharsku dva prípravné zápasy

Na archívnej snímke tréner Slovenska U16 Marek Bažík. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Program SR 16:



utorok 17. septembra: Bulharsko 16 - Slovensko 16 (Sofia, 17.00 h)

štvrtok 19. septembra: Bulharsko 16 - Slovensko 16 (Sofia, 10.30)



Nominácia SR 16:



brankári: Oliver Lapoš (AS Trenčín), Maximilán Repko (FC Košice)



obrancovia: Tomáš Jaššo (MŠK Žilina), Michal Záhradník (MFK Ružomberok), Samuel Bagín, Šimon Mičuda (obaja AS Trenčín), Róbert Stareček (FC Nitra), Tomáš Kachnič (Slovan Bratislava), Alex Ferenčík (Spartak Trnava)



stredopoliari: Samuel Šuľák, Artur Gajdoš (obaja AS Trenčín), Alex Lacza (ETO Györ), Mário Sauer, Leonardo Bortoli (obaja MŠK Žilina), Dionýz Alex, Sebastián Nagy (obaja Slovan Bratislava), Martin Repa (Spartak Trnava), Samuel Svetlík (DAC Dunajská Streda)



útočníci: Matúš Matej (MFK Ružomberok), Peter Juritka (Escola Varsovia)



Náhradníci:



brankári: Michal Šurima (DAC Dunajská Streda), Patrik Vasiľ (Spartak Trnava)



obrancovia: Viktor Úradník, Pavol Nemček (obaja MFK Ružomberok), Bálint Szolgai (DAC Dunajská Streda)



stredopoliari: Matej Riznič (Slovan Bratislava), Samuel Bednár (AS Trenčín), Šimon Kukulský (MŠK Žilina), Mikuláš Demjanovič (DAC Dunajská Streda)



útočníci: Samuel Bulko (AS Trenčín), Adam Lenharčík (Spartak Trnava), Lukáš Prokop (MŠK Žilina)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. septembra (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 16 rokov Marek Bažik nominoval 20-členný káder na medzištátny dvojzápas v Bulharsku. Mladí Slováci sa stretnú s bulharskými rovesníkmi v Sofii v utorok 17., resp. vo štvrtok 19. septembra.