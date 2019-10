Futbalisti SR do 16 rokov v novembri dvakrát proti srbským rovesníkom

Na archívnej snímke tréner Slovenska U16 Marek Bažík. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Program SR 16:



utorok 5. novembra: Slovensko 16 - Srbsko 16 (štadión DAC Academy, 15.30)

štvrtok 7. novembra: Slovensko 16 - Srbsko 16 (štadión DAC Academy, 11.00)



Nominácia SR 16:



brankári: Michal Šurima (DAC Dunajská Streda), Patrik Vasiľ (Spartak Trnava)



obrancovia: Šimon Mičuda, Samuel Bagín (obaja AS Trenčín), Tomáš Jaššo (MŠK Žilina), Tomáš Kachnič (Slovan Bratislava), Viktor Úradník, Michal Záhradník (obaja MFK Ružomberok), Matúš Hudák (FK Železiarne Podbrezová), Fabián Fatona (DAC Dunajská Streda)



stredopoliari: Samuel Šuľák, Artur Gajdoš (obaja AS Trenčín), Šimon Kukulský, Mário Sauer, Leonardo Bortoli, Samuel Javorček (všetci MŠK Žilina), Martin Repa (Spartak Trnava)



útočníci: Peter Juritka (Escola Varsovia), Roman Hroza, Lukáš Prokop (obaja MŠK Žilina)



náhradníci:



brankári: Adam Hrdina (Slovan Bratislava), Oliver Lapoš (AS Trenčín)



obrancovia: Oliver Rusnák, Alex Ferenčík (obaja Spartak Trnava), Róbert Stareček (FC Nitra), Marek Gellér (AS Trenčín), Pavol Nemček (MFK Ružomberok)



stredopoliari: Mikuláš Demjanovič (DAC Dunajská Streda), Sebastián Nagy, Dionýz Alex, Matej Riznič (obaja Slovan Bratislava), Samuel Bednár (AS Trenčín)



útočníci: Adam Griger (FK Poprad), Adam Lenharčík (Spartak Trnava)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. októbra (TASR) - Slovenskí futbalisti do 16 rokov odohrajú začiatkom novembra dva prípravné zápasy s rovesníkmi zo Srbska. Tréner SR 16 Marek Bažik na ne nominoval 20-členný káder.Oba zápasy sa odohrajú na štadióne akadémie DAC Dunajská Streda - prvý v utorok 5. novembra, odveta vo štvrtok 7. novembra. Informoval oficiálny web SFZ.