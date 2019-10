Futbalisti SR do 19 rokov sa stretnú v príprave s Bosnou aj Anglickom

Na archívnej snímke Albert Rusnák st. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Program SR 19:



utorok 8. októbra: Slovensko 19 - Bosna a Hercegovina 19 (DAC akadémia, 17.00)

štvrtok 11. októbra: Slovensko 19 - Bosna a Hercegovina 19 (DAC akadémia, 12.00)

pondelok 14. októbra: Slovensko 19 - Anglicko 19 (NTC Senec, 14.00)



Nominácia SR 19:



brankári: Jakub Surovčík (Slavia Praha), Ivan Rehák (FK Železiarne Podbrezová)



obrancovia: Marián Tandara (MŠK Žilina), Matúš Malý, Šimon Dolinský (obaja DAC Dunajská Streda), Adam Obert (UC Sampdoria), Alexander Tóth (ŠK Slovan Bratislava), Filip Nagy (US Sassuolo Calcio)



stredopoliari: Patrik Myslovič (MŠK Žilina), Erik Bašista (1. FC Norimberg), Filip Lichý, Samuel Lavrinčík (obaja ŠK Slovan Bratislava), Adam Laurinec (AS Trenčín), Samuel Ďatko (FK Železiarne Podbrezová), Dominik Veselovský (DAC Dunajská Streda)



útočníci: Tomáš Bobček (MŠK Ružomberok), Krisztián Bari, Sebastián Gembický (obaja DAC Dunajská Streda), Patrik Iľko (MŠK Žilina), Lukáš Letenay (AS Trenčín)



Náhradníci:



brankári: Viliam Hynek (MFK Karviná), Erik Búš (FC Nitra)

obrancovia: Marcel Vasiľ (FC Thun), Matúš Katunský (FC Košice), Oliver Burian (Spartak Trnava)

stredopoliari: Dominik Topoľský (Olympique Marseille), Ladislav Nagy (FC DAC 1904 Dun. Streda), Michal Dopater (MFK Ružomberok), René Holáň (MŠK Žilina), Roland Galčík (FK Železiarne Podbrezová)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. októbra (TASR) - Slovenskí futbalisti do 19 rokov odohrajú v októbri tri prípravné zápasy.Najprv ich preveria rovesníci z Bosny a Hercegoviny (8., resp. 11. októbra) a 14. októbra sa v NTC Senec skonfrontujú s Anglickom. Tréner Albert Rusnák nominoval na súboje 20-členný káder. Informoval web SFZ.