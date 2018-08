Futbalisti SR do 19 rokov v príprave proti Kuvajtu a Saudskej Arábii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Program SR 19:



utorok 14. augusta: Slovensko 19 - Kuvajt 19 (11.00, NTC Senec)

štvrtok 16. augusta: Saudská Arábia 19 - Slovensko 19 (11.00, Slavkov u Brna/ČR)



Nominácia SR 19:



brankári: Ivan Krajčírik (MFK Ružomberok), Richard Ludha (FK Železiarne Podbrezová)

obrancovia: Marián Pišoja, Jakub Párkáň (obaja AS Trenčín), Alex Holub (MFK Ružomberok), Lukáš Kučera (FK Senica), Matúš Vojtko (MFK Zemplín Michalovce), Matúš Mader (MFK Karviná), Kristián Mihálek (FC Spartak Trnava), Šimon Kozák (FC Southampton)

stredopoliari: Miroslav Gono, Samuel Suľa (obaja MŠK Žilina), Jakub Kadák, Dávid Machara (obaja AS Trenčín), Timotej Múdry (1. FC Tatran Prešov), Matúš Kmeť (MFK Ružomberok), Samuel Chromek (ADO Den Haag)

útočníci: Dávid Strelec (ŠK Slovan Bratislava), Roland Gerebenits (MŠK Žilina), Dominik Martišiak (FK Senica)



Náhradníci:



brankári: Denis Chudý (AS Trenčín), Matej Vajs (MŠK Žilina)

obrancovia: Adam Čech (ŠK Slovan Bratislava), Martin Petro (AS Trenčín), Mário Strachan (1. FC Tatran Prešov), Tomáš Filipiak (Udinese Calcio)

stredopoliari: Denis Potoma, Samuel Habodasz, Patrik Haramia (všetci ŠK Slovan Bratislava), Ján Krkoška (MŠK Žilina)

útočníci: Tibor Slebodník (1. FC Tatran Prešov), Jakub Švec (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble), Bruno Čerňanský (FC Petržalka)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. augusta (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov odohrajú v auguste dva prípravné zápasy proti rovesníkom z Kuvajtu a Saudskej Arábie. Reprezentačný tréner SR 19 Albert Rusnák na ne nominoval 20-členný káder.Podľa informácie na oficiálnom webe Slovenského futbalového zväzu (SFZ) nastúpia mladí Slováci najprv 14. augusta v NTC Senec proti Kuvajtu, duel so Saudskou Arábiou sa bude hrať o dva dni neskôr v Slavkove u Brna.