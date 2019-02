Futbalisti SR do 21 rokov si zahrajú v príprave s Grékmi a Nórmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. februára (TASR) - Slovenských futbalových reprezentantov do 21 rokov čakajú v marci dva prípravné zápasy. Najskôr si 22. marca zmerajú sily s rovesníkmi z Grécka, o štyri dni neskôr nastúpia proti o rok mladším Nórom. Známe sú už aj dejiská duelov, prvý sa odohrá v Žiline a druhý v Dunajskej Strede. Informoval o tom web SFZ.Pre mladých Slovákov to bude už tretí prípravný cyklus pred štartom kvalifikácie o ME 2021 v Maďarsku a Slovinsku. Po kempoch v Portugalsku (november 2018) a v Turecku (január 2019) sa "sokolíci" prvý raz ukážu fanúšikom v domácom prostredí. Naposledy reprezentanti do 21 rokov odohrali domáci zápas minulý rok v októbri, keď v Dunajskej Strede zdolali Estónsko 2:0. „povedal pre futbalsfz.sk tréner Adrian Guľa.dodal Guľa.Pri organizácii zápasov sa muselo prihliadať aj na niektoré požiadavky súperov. „skonštatoval lodivod SR 21 a pokračoval: