Futbalisti SR do 21 rokov zažili napínavé minúty

Nitra 19. novembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov zažila v poslednom tohtoročnom vystúpení napínavé záverečné minúty. Pondelňajšie domáce stretnutie s gruzínskymi rovesníkmi (3:2) dotiahla do úspešného konca a udržala sa v kontakte so súpermi v 2. skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy.Zverenci Adriana Guľu otočili vývoj z 0:1 na 3:1, ale na konci inkasovali a ešte sa strachovali o trojbodový zisk. Spoľahnúť sa mohli na brankára Dávida Šípoša, ktorý predviedol dôležitý zákrok." povedal Guľa.Priamo na trávniku padlo po jednej červenej karte na oboch stranách, po veľkej šarvátke pribudli dve vylúčenia v realizačnom tíme Gruzínska a jedno na slovenskej lavičke. Domáci tréner sa snažil vyhnúť konfrontácii:zdôraznil Guľa.Spokojný bol aj s novembrovým výberom domáceho prostredia, mladíci sa po anabáze v Dunajskej Strede a prípravnom zápase v Senci predstavili v Nitre: "Nitra bola špecifická pre Šípoša, ktorý na klubovej úrovni stráži bránku miestneho fortunaligistu:Slovensko nazbieralo šesť bodov rovnako ako Gruzínsko a Azerbajdžan. Na prvých dvoch miestach figurujú deväťbodové mužstvá Francúzska a Švajčiarska. Tím SR 21 najbližšie nastúpi 26. marca na gruzínskej pôde, o päť dní neskôr privíta Lichtenštajnsko.dodal Martin Gamboš, ktorý víťazným zásahom rozhodol o druhom slovenskom víťazstve v skupine.