Futbalisti Trenčína vyvolali výhrou nad Rotterdamom senzáciu vo svete

Na snímke hráči AS Trenčín, zľava Lukáš Skovajsa, Antonio Mance, Joey Sleegers, Philip Azango a Abdúl Zubairu oslavujú tretí gól v prvom zápase 3. predkola Európskej ligy UEFA vo futbale AS Trenčín - Feyenoord Rotterdam v Žiline 9. augusta 2018. Foto: TASR Foto: TASR

Rotterdam 16. augusta (TASR) - Výsledok prvého zápasu 3. predkola futbalovej Európskej ligy medzi AS Trenčín a Feyenoordom Rotterdam 4:0 vzbudil ohlasy aj v zahraničí. Pochopiteľne v Holandsku, kde sa stretnutie vysielalo v priamom televíznom prenose, ale napríklad aj v Česku. Duel si všimli prostredníctvom ružomberského trénera Davida Holoubka, ktorého zverenci zatiaľ ako jediní v novej súťažnej sezóne zdolali Trenčín.napísal portál idnes.cz.povedal generálny manažér AS Róbert Rybníček pre TASR.Trenčianska cesta nemusí byť jediná, ale pre vedenie je najmä herný prejav zadosťučinenie, že je jedna zo správnych:Trenčín absolvuje štvrtkovú odvetu v úlohe favorita. Pred úvodným zápasom bola takáto pozícia minimálne nečakaná, po ňom je zaslúžená:Či už na postupujúceho z tohto dvojzápasu bude v play off o skupinovú fázu čakať AEK Larnaka, alebo Sturm Graz, AS nebude protivníka podceňovať ani v prípade senzácie na úkor slávnejšieho Feyenoordu.dodal Rybníček pre TASR.