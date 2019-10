Futbalistky SR 17 chcú vybojovať postup na ME, Jelšic: Pobijeme sa oň

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Program 4. skupiny 1. fázy kvalifikácie ME 2020 hráčok do 17 rokov:



nedeľa 20. októbra: Fínsko - Estónsko (12.00 h., NTC Senec), SLOVENSKO - Rakúsko (17.00, NTC Senec)

streda 23. októbra: Rakúsko - Estónsko (12.00, NTC Senec), Fínsko - SLOVENSKO (17.00, NTC Senec)

sobota 26. októbra: Rakúsko - Fínsko (14.00, Dunajská Lužná), Estónsko - SLOVENSKO (14.00, NTC Senec)



Nominácia žien SR 17:



brankárky: Vanesa Stachová (FC Nitra), Janka Králiková (FK Poprad)



obrankyne: Zuzana Lukáčová (Viktoria Plzeň), Sára Kršiaková (Spartak Myjava), Patrícia Mudráková (MFK Dukla Banská Bystrica), Juliana Pivarčiová (Spartak Trnava), Monika Vravková (Baník Prievidza), Terézia Mrocková (ŠK Slovan Bratislava), Roxana Kolárová (FC Nitra)



stredopoliarky: Lenka Mazúchová (MFK Zvolen), Karina Pelikánová (FC Nitra), Lívia Múčková, Karen Maková, Tamara Morávková (všetky ŠK Slovan Bratislava), Anna Sofia Škerdová (AS Trenčín), Katarína Vredíková (Spartak Myjava), Tamara Jedináková (MFK Ružomberok), Laura Retkesová (Spartak Myjava)



útočníčky: Karolína Bayerová, Radoslava Halásová (obe ŠK Slovan Bratislava)



Náhradníčky:



brankárky: Stela Kucharová (FC Union Nové Zámky), Karolína Viteková (FC Petržalka)

obrankyne: Sofia Jalakšová (Baník Prievidza), Soňa Hadbavná (1. FC Tatran Prešov), Bianca Zbínová (AS Trenčín), Romana Porubská (FC Union Nové Zámky)

stredopoliarky: Paulína Tonkovičová (Spartak Myjava), Frederika Kovaliková (MFK Ružomberok), Klaudia Tyčiaková (MFK Dukla Banská Bystrica), Viktória Hanková (ŠK Slovan Bratislava), Diana Bajerová (Spartak Trnava)

útočníčky: Sofia Papajová (FK Poprad), Nina Huťová (AS Trenčín), Alexandra Iglódyová (Partizán Bardejov BŠK)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. októbra (TASR) - Slovenskú futbalovú reprezentáciu žien do 17 rokov čaká v domácom prostredí od soboty 20. októbra prvá fáza kvalifikácie o postup na ME 2020. Zverenky trénera Jozefa Jelšica môžu v dueloch 4. skupiny proti Rakúsku, Fínsku a Estónsku ťažiť z prostredia v NTC Senec.povedal Jelšic v rozhovore pre web SFZ.Do prvej fázy kvalifikácie sa zapojilo 44 národných výberov, družstvá rozdelil žreb do jedenástich skupín. Do ďalšej fázy kvalifikácie – Elite Round, postúpia tímy, ktoré sa umiestnia na prvých dvoch miestach v skupinách a najlepšie štyri družstvá z tretích miest. Fanúšikovia budú mať vstup na zápasy zadarmo. Výkopy stretnutí slovenských hráčok sú v prvé dva hracie dni o 17.00 h. a posledný duel bude mať výkop o 14.00 h.zaželal si kormidelník, ktorý už má za sebou úspešnú kvalifikáciu s tímom Sloveniek do 19 rokov, s ktorým postúpil do Elite Round.Finálový turnaj ME 2020 sa za účasti ôsmich tímov uskutoční od 9. do 22. mája vo Švédsku, organizátor má účasť automatickú.