Futbalistky SR 19 chcú postúpiť z kvalifikácie v Severnom Macedónsku

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Program žien SR 19 v 1. skupine hlavnej fázy kvalifikácii ME 2020 v Skopje:



utorok 1. októbra o 11.00 h: Rumunsko 19 - Slovensko 19

piatok 4. októbra o 15.30: Severné Macedónsko 19 - Slovensko 19

pondelok 7. októbra o 11.00: Francúzsko 19 - Slovensko 19



Nominácia žien SR 19:



brankárky: Anika Tóthová (Oakville Soccer Club), Alexandra Kršková (FC Spartak Trnava)



obrankyne: Viktória Mattová (Partizán Bardejov BŠK), Patrícia Gašparovičová, Natália Miniariková, Viktória Kratochvílová (všetky FC Südburgenland), Nikola Šobáňová (FC Nitra), Lucia Planietová (MFK Ružomberok)



stredopoliarky: Kristína Tipulová, Henrieta Vaľušová, Stela Semanová, Kristína Sivčová (všetky Partizán Bardejov BŠK), Viktória Tkáčiková (FC Baník Prievidza), Victória Kaláberová, Tímea Feketevíziová (obe ŠK Slovan Bratislava), Desana Dianišková (Lokomotiva Brno Horní Heršpice), Laura Žemberyová (SK Slavia Praha), Kristína Panáková (Spartak Myjava)



útočníčky: Viktória Nagyová (Ferencváros Budapešť), Kristína Kollárová (ŠK Slovan Bratislava)



Náhradníčky:



brankárka: Janka Králiková (FK Poprad)



obrankyňa: Laura Šimková (Lokomotiva Brno Horní Heršpice)



stredopolairky: Alexandra Tejová (Partizán Bardejov BŠK), Michaela Harvilová (ŠK Slovan Bratislava), Lucia Droppová (MFK Ružomberok), Kristína Kokošková (Rysy Bukowina Tatrzanska)



útočníčka: Simona Pružinská (MŠK Žilina)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. septembra (TASR) - Slovenské futbalistky do 19 rokov čaká začiatkom októbra kvalifikačný turnaj ME 2020 v Severnom Macedónsku. O dve postupové miestenky do ďalšej fázy kvalifikácie Elite Round sa mladé Slovenky v 1. skupine v Skopje pobijú s rovesníčkami z Francúzska, Rumunska a domácimi futbalistkami. Tréner reprezentácie Jozef Jelšic na turnaj nominoval 20-členný káder.citoval Jelšica oficiálny web SFZ.V bojoch o ME 2019 Slovenky postúpili do druhej fázy. Tento výsledok hodlajú zopakovať aj teraz.