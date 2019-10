Futbalistky SR 19 na úvod kvalifikácie remizovali s Rumunkami

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

1. skupina hlavnej fázy kvalifikácie ME 2020 hráčok do 19 rokov, Skopje:



Rumunsko "19" - Slovensko "19" 1:1 (0:1)

Góly: 81. Tatarová (z 11 m) - 32. Panáková, ŽK: Kratochvílová, Planietová (obe SR), rozhodovala: Telbuchová (Ukr.)



zostava SR 19: Tóthová – Gašparovičová, Miniariková, Kratochvílová (70. Planietová), Šobáňová – Panáková, Dianišková (86. Feketevíziová), Nagyová – Tipulová, Kollárová (71. Kaláberová), Semanová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Skopje 1. októbra (TASR) - Slovenské futbalistky do 19 rokov remizovali v utorok v ich prvom zápase na kvalifikačnom turnaji ME 2020 s Rumunkami 1:1. V severomacedónskom Skopje ešte zverenky trénera Jozefa Jelšica čakajú zápasy s domácim výberom a Francúzskom.Hrá sa o dve postupové miestenky do ďalšej fázy kvalifikácie Elite Round. V utorňajšom súboji 1. skupiny dostala Slovenky do vedenia Kristína Panáková v 32. minúte, ale Rumunky vyrovnali niekoľko minút pred koncom z penalty.Francúzsko - Severné Macedónsko 10:0 (3:0)Severné Macedónsko 19 - Slovensko 19Francúzsko 19 - Slovensko 19