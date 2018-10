Futbalistky SR 19 vyhrali aj v druhom zápase, Maltu zdolali 6:1

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

1. fáza kvalifikácie ME hráčok do 19 rokov:



SLOVENSKO - Malta 6:1 (2:1)

Góly: 27. Žemberyová, 45. Lemešová (z 11 m), 70. Kratochvílová, 75. Dianišková, 84. Niňajová, 89. Droppová – 81. Barbarová.



Tabuľka:



1. SLOVENSKO 2 2 0 0 12:1 6

2. Anglicko 1 1 0 0 9:0 3

3. Chorvátsko 1 0 0 1 0:6 0

4. Malta 2 0 0 2 1:15 0

Varaždín 4. októbra (TASR) - Futbalové reprezentantky Slovenska do 19 rokov zvíťazili vo štvrtkovom zápase prvej fázy kvalifikácie ME vo Varaždíne nad Maltou vysoko 6:1. Po pondelkovom triumfe nad domácim Chorvátskom 6:0 sú blízko k postupu do Elite Round.Zverenky trénera Jozefa Jelšica na miniturnaji 1. skupiny nastúpia ešte v nedeľu 7. októbra o 11.00 h proti Anglicku.