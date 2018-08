Futbalistky SR do 19 rokov zdolali Srbky v príprave v dvoch zápasoch

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

piatok:



SR 19 – Srbsko 19 5:0 (4:0)

Góly: 3. a 12. Žemberyová, 21. Miniariková, 31. Harvillová, 74. Lemešová (z 11 m)



zostava SR 19: Bátkyová – Miniariková (46. Lukáčová), Kratochvílová (75. Bieliková), Lemešová, Srnková – Nagyová (46. Polačiková) – Gašparovičová, Žemberyová (66. Panáková), Droppová, Harvillová (37. Semanová) – Bogorová (46. Šimková)



streda:



SR 19 – Srbsko 19 2:1 (1:0)

Góly: 40. Panáková, 53. Bogorová (z 11 m) – 69. Krstičová



zostava SR 19: Rezeková – Lukáčová (82. Miniariková), Bieliková, Lemešová, Niňajová – Panáková (90.+ Srnková) – Žemberyová (90.+ Kratochvílová), Ščasnárová (46. Nagyová) – Semanová (67. Gašparovičová), Bogorová, Poláčiková (67. Droppová)

Žiar nad Hronom 3. augusta (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky do 19 rokov uspeli v dvoch prípravných zápasoch nad rovesníčkami zo Srbska. Zverenky trénera Jozefa Jelšica najprv v stredu a potom aj v piatok v Žiari nad Hronom zdolali ich súperky 2:1, resp. 5:0."Keď sa vyhrá 5:0, tak pocity sú krásne. Teší ma to najmä kvôli dievčatám, že získali sebadôveru. Sebe a aj ostatným ukázali, že futbal hrať vedia, že je to pre nich srdcovka. Verím, že radosť z futbalu budú mať v každom zápase," citoval Jelšica oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).