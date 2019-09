Futbalistky SR odštartovali kvalifikáciu ME prehrou na Islande

Mária Korenčiová, archívna snímka. Foto: archív M.K. Foto: archív M.K.

Kvalifikácia ME 2021 - F-skupina:



Island - Slovensko 1:0 (0:0)



Gól: 65. Jensenová. Rozhodovali: Velevačkoská - Milanová, Izeiriová (všetky Maced.), ŽK: Haršányová



Zostava SR: Korenčiová - Hollá, Haršányová, Bartovičová, A. Horváthová - Bíróová, Škorvánková - Hmírová, Mikolajová, Vojteková (67. Šurnovská) - Fabová (86. Sluková)

Tabuľka F-skupiny:



1. Island 2 2 0 0 5:1 6



2. Švédsko 0 0 0 0 0:0 0



2. Lotyšsko 0 0 0 0 0:0 0



4. Slovensko 1 0 0 1 0:1 0



5. Maďarsko 1 0 0 1 1:4 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Reykjavík 3. septembra (TASR) - Futbalovým reprezentantkám Slovenska nevyšiel vstup do kvalifikácie ME 2021. Vo svojom úvodnom vystúpení v F-skupine prehrali na pôde favorizovaného Islandu 0:1.Zverenky trénera Petra Kopúňa dlho odolávali tlaku domácich hráčok, napokon ale inkasovali v 65. minúte od Elín Jensenovej. Island je tak so šiestimi bodmi na čele skupiny. Slovenky sa najbližšie v kvalifikácii predstavia 4. októbra v Lotyšsku.