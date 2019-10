Futbalistky SR úspešne vstúpili do kvalifikácie o postup na ME 2021

Patrícia Hmírová, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Kvalifikácia ME 2021:



F-skupina:



Lotyšsko - SLOVENSKO 1:2 (1:1)



Góly: 3. Miksoneová - 34. Hmírová, 64. Vojteková



Zostava SR: Korenčiová - Horváthová, Haršányová, Bartovičová, Vojteková - Nikolajová (90+3. Havranová), Biroová, Škorvánková - Šurnovská, Sluková (65. Koleničková), Hmírová (90+1. Fabová)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liepaja 4. októbra (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky úspešne vstúpili do kvalifikácie o postup na ME 2021. V dueli F-skupiny zvíťazili v Liepaji nad domácim Lotyšskom 2:1. Už od 3. minúty prehrávali po góle Karliny Miksoneovej, no dokázali otočiť nepriaznivý vývoj. Ešte do prestávky vyrovnala Patricia Hmírová a o zisku troch bodov rozhodla v 74. minúte Jana Vojteková. V utotok 8. októbra o 18.45 SELČ nastúpia zverenky trénera Štefana Kopúňa v ďalšom zápase v Göteborgu proti Švédsku.