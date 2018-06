Futbalistom Mexika stačí na postup do osemfinále MS remíza so Švédskom

Futbalisti Mexika sa tešia po výhre v zápase základnej F-skupiny proti obhajcovi titulu z Nemecka na MS vo futbale v Moskve 17. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

F-skupina, 3. kolo:

MEXIKO - ŠVÉDSKO, streda 27. júna, 16.00 SELČ, Jekaterinburg (Centrálny štadión))

hlavný rozhodca: Nestor Pitana (Arg.)



predpokladané zostavy:



Mexiko: Ochoa - Alvarez, Salcedo, Moreno, Gallardo - Layun, Herrera, Guardado – Vela, Hernandez, Lozano

Švédsko: Olsen – Lustig, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson – Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg – Berg, Toivonen



Tabuľka F-skupiny:



1. Mexiko 2 2 0 0 3:1 6

2. Nemecko 2 1 0 1 2:2 3

Švédsko 2 1 0 1 2:2 3

4. Kórejská rep. 2 0 0 2 1:3 0

Jekaterinburg 27. júna (TASR) - Futbalisti Mexika majú pred stredajším záverečným vystúpením v F-skupine MS 2018 proti Švédsku všetko vo vlastných rukách. Ak získajú minimálne bod, postúpia do osemfinále z prvého miesia. V prípade, že Mexiko prehrá 0:1 a Nemci zvíťazia 1:0 nad Kórejskou republikou, tri tímy budú mať na konte šesť bodov a rovnaké skóre 3:2. O postupujúcich medzi elitnú šestnástku by rozhodlo disciplinárne kritérium.Mexičania sú na tom zatiaľ najlepšie, lebo dostali iba jednu žltú kartu. Brankár Guillermo Ochoa verí, že "aztékovia" proti Švédom nadviažu na kvalitné výkony z víťazných zápasov proti Nemcom a Kórejčanom.zdôraznil Ochoa, ktorý v priebehu MS kryl 14 striel - najviac zo všetkých brankárov.Pred odchodom na šampionát čelila mexická reprezentácia vlne kritiky, v Rusku však zatiaľ predvádza atraktívny útočný futbal.povedal útočník Javier Hernandez, ktorý proti Kórejskej republike strelil už svoj jubilejný 50. gól za národný tím.dodal.Švédi ťažko niesli prehru 1:2 s Nemcami, o ktorej rozhodol v 95. minúte Toni Kroos, proti Mexiku sa však chcú pobiť o postup do vyraďovačky.uviedol švédsky útočník Marcus Berg, ktorý proti Nemecku otvoril skóre.Zápas Mexiko - Švédsko sa začne v stredu 27. júna o 16.00 SELČ v Jekaterinburgu, zo záznamu ho odvysiela RTVS na Dvojke. Hlavný rozhodca je Argentínčan Nestor Pitana.