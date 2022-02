Futbalistom roka na Slovensku bude hráč zo zahraničného klubu, vo Fortuna lige je najlepší Weiss

Weiss pred Škrtelom

Galavečer v Šamoríne



Kandidáti na ocenenie Futbalista roka 2021 v abecednom poradí aj s klubovou príslušnosťou:

Martin Dúbravka (Newcastle United), Ondrej Duda (1. FC Kolín), Marek Hamšík (IFK Göteborg/Trabzonspor), Dávid Hancko (Sparta Praha), Juraj Kucka (FC Parma/FC Watford), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Peter Pekarík (Hertha Berlín), Marek Rodák (FC Fulham), Ivan Schranz (FK Jablonec/Slavia Praha) a Milan Škriniar (Inter Miláno). Hlasovalo 33 odborníkov z radov trénerov, funkcionárov a zástupcov médií.





28.2.2022 (Webnoviny.sk) - V desiatke kandidátov na víťazstvo v ankete Futbalista roka 2021 je okrem obhajcu prvenstva Milana Škriniara jeho deväť spoluhráčov z reprezentačného mužstva, všetci pôsobia v zahraničných kluboch.V porovnaní s lanským rokom sú v nej tri iné mená - Dávid Hancko Ivan Schranz . Nováčikmi sú Hancko a Schranz, Lobotka sa vracia do elitnej desiatky po ročnej pauze. Útočník Schranz dosiaľ získal v ankete len 1 bod, teraz je v desiatke najlepších. Informuje o tom oficiálny web Slovenského futbalového zväzu Tri týždne pred slávnostným galavečerom, na ktorom vyhlásia poradie 29. ročníka ankety, zverejnil organizátor Slovenský futbalový zväz finalistov aj ďalších troch kategórii a konečné výsledky štvrtej - najlepší hráč Fortuna ligy 2021. Stal sa ním Vladimír Weiss ml. zo Slovana Bratislava so ziskom 45 bodov. Druhý skončil András Schäfer (DAC 1904 Dun. Streda) s 39 bodmi a tretí 29-bodový Martin Škrtel z FC Spartak Trnava.Prezident SFZ Ján Kováčik oznámil, že spomenutý galavečer sa bude konať 22. marca v šamorínskom rezorte X-Bionic s predpokladanou účasťou do 200 prítomných.Od pondelka 12.00 h funguje internetové hlasovanie, tzv Cena fanúšika na webstránke futbalsfz.sk.