Futbalistom SR 21 chýbajú body, proti Francúzom túžili aspoň po remíze

Zápas 2. skupiny kvalifikácie majstrovstiev Európy 2021 hráčov do 21 rokov Slovensko - Francúzsko v Dunajskej Strede 15. októbra 2019. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Tabuľka 2. skupiny:



1. Švajčiarsko 3 3 0 0 8:1 9

2. Francúzsko 2 2 0 0 10:3 6

3. Gruzínsko 3 2 0 1 8:2 6

4. Slovensko 3 1 0 2 8:9 3

5. Azerbajdžan 5 1 0 4 2:11 3

6. Lichtenštajnsko 4 1 0 3 3:13 3



ďalší program SR v 2. skupine:



18. novembra: Slovensko - Gruzínsko

26. marca: Gruzínsko - Slovensko

31. marca: Slovensko - Lichtenštajnsko

4. septembra: Švajčiarsko - Slovensko

8. septembra: Slovensko - Švajčiarsko

8. októbra: Slovensko - Azerbajdžan

12. októbra: Francúzsko - Slovensko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dunajská Streda 16. októbra (TASR) - Slovenským futbalistom do 21 rokov nestačili ani tri strelené góly na bodový zisk proti veľkému favoritovi z Francúzska. V úvodnom domácom vystúpení v 2. skupine kvalifikácie ME 2021 prehrali 3:5 a po troch zápasoch majú na konte o tri body menej, než si želali.Mladých Slovákov mrzí predovšetkým prehra s Azerbajdžanom, ktorý dosiahol na ich úkor zatiaľ svoje jediné víťazstvo. Ináč utrpel štyri prehry a v tabuľke figuruje na piatej pozícii so skóre 2:11.povedal tréner Adrian Guľa.V utorok to v Dunajskej Strede vyzeralo na jasnú záležitosť hostí, no zverenci Guľu "vyhrali" druhé dejstvo 2:1 a až skompletizovanie hetriku v podaní Odsonnea Edouarda definitívne zmarilo ich nádeje.zdôraznil kouč, ktorý ocenil prístup kapitána Christiána Herca.Stredopoliar Viktorie Plzeň rozhodol dvoma gólmi o víťazstve v Lichtenštajnsku (4:2), proti Francúzsku skóroval krátko po zmene strán.dodal Guľa. Herc ľutoval, že so spoluhráčmi nepremenili aj ďalšie možnosti:Slováci figurujú s víťazstvom a dvoma prehrami na štvrtej pozícii pri skóre 8:9, tabuľka je však v dlhotrvajúcej kvalifikácii (marec 2019 až október 2020) neúplná. Tri stretnutia odohrali aj Švajčiari (9 b.) a Gruzínci (6), pre Francúzov (6) bolo vystúpenie v Dunajskej Strede len druhé, Lichtenštajnsko absolvovalo už štyri a Azerbajdžan dokonca päť duelov. ME 2021 sa uskutočnia v Maďarsku a Slovinsku, organizátori majú účasť automatickú. Ostatných 53 krajín bojuje v kvalifikácii, na záverečný turnaj priamo postúpia víťazi deviatich skupín a najlepší tím na druhom mieste. Zvyšné mužstvá z druhých priečok poputujú do baráže o zvyšné štyri miestenky.Slovenská dvadsaťjednotka uzavrie kalendárny rok 18. novembra v Nitre proti Gruzínsku.dodal Herc.