Futbalistov Chorvátska trápia zranenia, po Walese ich preverí Tunisko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Program prípravných zápasov:

streda 5. júna:



12.25 Japonsko - Trinidad a Tobago



štvrtok 6. júna:



01.00 Paraguaj - Honduras

01.00 USA - Jamajka

02.30 Brazília - Katar

03.00 Peru - Kostarika

04.00 Mexiko - Venezuela



piatok 7. júna



01.00 Chile - Haiti

13.00 Kórejská republika - Austrália

13.35 Čína - Filipíny

17.00 Uzbekistan - KĽDR

20.00 Tunisko - Irak

20.00 Pobrežie Slonoviny - Komory

20.30 SLOVENSKO - Jordánsko /Trnava/



sobota 8. júna



01.00 Uruguaj - Panama

02.10 Argentína - Nikaragua

18.00 Nigéria - Zimbabwe



nedeľa 9. júna



12.00 Japonsko - Salvador

19.30 Kamerun - Zambia

20.00 USA - Venezuela

21.00 Brazília - Honduras

23.00 Peru - Kolumbia

23.00 Paraguaj - Guatemala



pondelok 10. júna



01.00 Mexiko - Ekvádor

14.00 Irak - Líbya

15.00 Angola - Guinea-Bissau

22.00 Trinidad a Tobago - Kanada



utorok 11. júna



13.00 Kórejská republika - Irán

14.00 Čína - Tadžikistan

15.00 Alžírsko - Burundi

20.45 Chorvátsko - Tunisko



streda 12. júna



18.30 Maroko - Gambia



štvrtok 13. júna



18.00 Egypt - Tanzánia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júna (TASR) - Leitmotívom prípravných zápasov v asociačnom termíne FIFA bude príprava na kontinentálne šampionáty Južnej Ameriky, Afriky aj zóny CONCACAF. V Európe je jún vyčlenený najmä na kvalifikáciu EURO 2020, no v príprave si zahrajú aj Slováci či vicemajstri sveta Chorváti, obaja aktéri E-skupiny bojov o kontinentálny šampionát.Chorváti najprv odohrajú ostrý kvalifikačný duel 8. júna s Walesom v Osijeku a o tri dni potom s Tuniskom vo Varaždíne. Tréner chorvátskej reprezentácie Zlatko Dalič má v nominácii dvoch debutantov - Daria Melnjaka z tureckého Caykuru Rizespor a Filipa Benkoviča z mužstva škótskeho majstra Celticu Glasgow. Vicemajstrov sveta z Ruska trápia početné zranenia hráčov, problémy hlásili Šime Vrsaljko, Josip Pivarič, Marko Pjaca, Lovre Kalinič či Borna Barišič.Ako informoval národný zväz na oficiálnom webe, z tímu napokon vypadli opory Ivan Rakitič z FC Barcelona aj Ante Rebič z Eintrachtu Frankfurt. Začiatkom júna vyšlo najavo, že "vatreni" nemôžu rátať ani s triom Nikola Vlašič, Marko Rog a Filip Bradarič. Hlavný kouč tak povolal kapitána reprezentácie do 21 rokov Alena Haliloviča zo Standardu Liege.povedal Dalič. Chorváti v kvalifikačnej E-skupine majú na konte 3 body, rovnako ako Wales, Slovensko a Maďarsko, no sú až štvrtí.