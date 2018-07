Futbalistov Španielska by mal trénovať Luis Enrique

Tréner Luis Enrique. Foto: TASR/AP/Ivan Sekretarev Foto: TASR/AP/Ivan Sekretarev

Madrid 9. júla (TASR) - Španielsku futbalovú reprezentáciu by mal údajne prevziať Luis Enrique. V pondelok o tom informovali viaceré miestne médiá na čele s denníkom Marca.Štyridsaťosemročný tréner by mal nahradiť Fernanda Hierra, ktorý skončil na poste v nedeľu po nevydarenom vystúpení na MS v Rusku. Bývalý obranca viedol národný tím necelý mesiac, keď vo funkcii nahradil tesne pred štartom šampionátu Julena Lopeteguiho.Enrique odohral v reprezentácii 62 duelov a strelil 12 gólov. Počas aktívnej kariéry hral za rodný Gijon, Real Madrid a FC Barcelona. Ako tréner viedol AS Rím, Celtu Vigo a v rokoch 2014-2017 Barcelonu. Katalánci pod jeho vedením vyhrali dvakrát ligu, trikrát Copa del Rey, Ligu majstrov (2015), európsky Superpohár i MS klubov.