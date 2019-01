Futbalistu Fulhamu Kamaru zatkli za bitku v klubových priestoroch

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jozef Ďurník Foto: TASR Jozef Ďurník

Londýn 23. januára (TASR) - Londýnska polícia zatkla futbalistu FC Fulham Aboubakara Kamaru pre podozrenia z ublíženia na zdraví. Francúzsky útočník sa údajne v pondelok pobil so zamestnancom klubu v tréningových priestoroch. Polícia oficiálne nezverejnila identitu zadržaného, ale podľa BBC všetko naznačuje, že ide o Kamaru.Podľa polície v pondelok zadržali približne 20-ročného muža v priestoroch klubu a transportovali na stanicu v južnom Londýne.uviedol FC Fulham v stanovisku a dodal, že hráča suspendovali až do odvolania.Dvadsaťtriročný Kamara sa v rovnaký deň dostal do konfliktu aj so spoluhráčom Aleksandarom Mitrovičom počas jogy, potýčka vraj s následným incidentom nesúvisela.