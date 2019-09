Futbalová Slavia Praha angažovala Takácsa, Horu aj Provoda

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 3. septembra (TASR) - Slavia Praha sa na jesennú časť sezóny, v ktorej bude okrem domácich súťaží bojovať aj v skupinovej fáze Ligy majstrov, posilnila o troch futbalistov. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.Do tímu úradujúceho českého šampióna prišli na polročné hosťovanie s nepovinnou opciou na prestup obranca Ladislav Takács z Dynama Mladá Boleslav a stredopoliar Jakub Hora z FK Teplice. Ďalší stredopoliar Lukáš Provod bude v Slavii najprv takisto hosťovať, v zime sa jeho príchod zmení na trvalý transfer a podpíše zmluvu do júna 2024. Na jar 2019 hosťoval v Dyname Mladá Boleslav z Viktorie Plzeň.Tréner Jindřich Trpišovský dokončuje 22-člennú súpisku na hlavnú fázu LM, nahlásiť ju musí do utorňajšej polnoci. Podľa portálu idnes.cz sa do nej nezmestí slovenský stredopoliar Jakub Hromada, ktorý mal dlhodobo zdravotné problémy. Slavia sa v F-skupine stretne s Borussiou Dortmund, FC Barcelona a Interom Miláno.