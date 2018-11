Futbalové MS 2030 chcú spoločne organizovať štyri európske krajiny

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 2. novembra (TASR) - Srbsko, Rumunsko, Grécko a Bulharsko majú záujem o spoločnú organizáciu MS vo futbale v roku 2030. Predseda Srbského futbalového zväzu (FSS) Slaviša Kokeza pre portál srbijadanas.com uviedol, že jeho krajina je pre to ochotná urobiť maximum. Pre Srbov by to znamenalo výstavbu troch alebo štyroch nových štadiónov.O spoločnej kandidatúre štyroch krajín rokovali vo Varne srbský prezident Aleksandar Vučič spolu premiérmi Grécka Alexisom Tsiprasom, Bojkom Borisovom z Bulharska a Vjorikom Dančilom z Rumunska.uviedol Kokeza.Okrem výstavby štadiónov potrebuje Srbsko aj zásadnú revíziu športovej infraštruktúry.dodal Kokeza.