Futbalovú Senicu posilnili stredopoliar Patschi a mladík Addo

Senica 23. augusta (TASR) - Slovenský fortunaligista FK Senica získal dvoch nových zahraničných futbalistov. Do kádra Záhorákov pribudli stredopoliari Sacha Petshi z Francúzska a Ghančan Edmund Addo.Dvadsaťšesťročný Petshi naposledy pôsobil v treťoligovom francúzskom tíme US Creteil, kde v predchádzajúcej sezóne odohral 23 zápasov a strelil jeden gól. So Senicou sa dohodol na ročnej zmluve.Osemnásťročný Addo by mal najskôr hrať za senický starší dorast. S klubom sa dohodol na 3-ročnej spolupráci.citovala oficiálna Adda stránka klubu.